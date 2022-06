Diana, hija del artista Pedro Friedeberg, nos cuenta cómo fue crecer con su padre

Diana y Pedro Friedeberg nos abren las puertas de su casa en la Ciudad de México para compartir un momento padre e hija y platicarnos acerca de una de las facetas menos conocidas del artista: la familia.

Por Jorge Alférez

Fotos Hector Arjona

“Crecer con mi papá fue surreal. Nunca sabíamos qué era real y qué era juego. Por un lado, fue una infancia muy divertida, pero también resultó un tanto confusa”, nos confiesa Diana, hija del reconocido artista Pedro Friedeberg, quien asegura tener los mayores recuerdos de su padre trabajando en su arte.

“Siempre trabajaba. Cuando estaba en casa, él tenía su estudio en el último piso del lugar en el que crecimos en San Miguel. Recuerdo que ponía su música muy fuerte, era clásica, le gustaba mucho Bach; entonces, cuando escuchabas eso, sabías que estaba trabajando. De igual manera, cuando nos íbamos de viaje se quedaba siempre trabajando y ya por las tardes nos acompañaba a la playa. Aunque disfrutaba de la brisa y de una vista preciosa, su prioridad en todo momento fue el trabajo”.

Sin embargo, Pedro asegura que para él nunca ha sido un trabajo, pues durante toda su vida ha gozado de poder dedicar la mayor parte del tiempo a su más grande pasión: el arte.

Además, y en palabras de su hija, el originario de Florencia, Italia, y naturalizado mexicano, desde los cuatro años, sabe disfrutar de otros pasatiempos. “Le gusta jugar backgammon o ajedrez, también le encanta hacernos preguntas tipo trivia, disfruta mucho al hablar de cultura”.

Del mismo modo, ha sido bajo esta gran influencia artística y cultural, como Diana ha crecido. Incluso, en algún momento pensó en dedicarse al arte, pero fueron sus padres, ambos artistas, quienes le recomendaron que hiciera algo distinto.

“Me encanta el arte e incluso llegué a estudiarlo y a dedicarme a ello, aunque al final me fui por el polo opuesto que es la ciencia; mas ahora que lo pienso, no están peleadas una con la otra. Hoy creo que se complementan de muchas maneras, pero mis padres siempre me dijeron que no estudiara arte, y la verdad es que la biología siempre llamó mi atención”, nos cuenta Diana, quien hoy es una bióloga reconocida y trabaja en el estudio y conservación del jaguar en México.

Por su parte ‒y al ver lo que ella ha logrado‒, con orgullo Pedro nos comenta: “Estoy encantado de ver todo lo que mi hija ha logrado. Yo la quiero muchísimo. Creo que los padres queremos más a los hijos de lo que ellos nos quieren a nosotros”. Asimismo, y sobre su faceta como abuelo, con marcada emoción nos comparte, “yo nunca había sido abuelo, y mi nieto me cae muy bien”.

Legado artístico

“El trabajo de mi padre podría describirlo como un maximalismo en toda su expresión, con una gran estética e imaginación. Es increíble ver que, a sus 86 años, continúa creando a diario, sigue teniendo tanta información y tantas ideas en la cabeza”, expresa ella con gran emoción al hablar de él.

Aunado a ello, asegura que, “ha dejado un legado impresionante. Yo considero que es uno de los artistas contemporáneos más talentosos. Ha inspirado a mucha gente y hoy puedes ver su influencia en el trabajo de muchos. Además, creo que ha logrado que gente que antes no se interesaba por el arte, hoy lo haga”. Por su parte, Pedro asegura que el legado más importante para él es el del gusto por la cultura y el arte.

PEDRO A TRAVÉS DE LAS PALABRAS DE DIANA

¿QUÉ RECUERDO ATESORAS A SU LADO?

Un viaje que hicimos en barco de Nueva York a Londres.

¿CUÁL ES TU OBRA FAVORITA DE TU PADRE?

La silla de mariposa. A él no le gusta mucho, pero a mí se me hace divina y superfemenina.

¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR APRENDIZAJE QUE TE HA DEJADO TU PAPÁ?

De mi padre aprendí a encontrar algo que me apasione en la vida y a trabajar por mis sueños.

DINOS ALGO QUE TE ENSEÑÓ TU PADRE Y QUE TE GUSTARÍA COMPARTIRLO CON TU HIJO.

Él me inculcó el gusto por el arte y la lectura desde chica y es algo que me gustaría hacer con mi hijo.

DINOS ALGO QUE TE CUESTA ACEPTAR, PERO QUE VALORAS MUCHO DE TU PAPÁ.

Aunque en ocasiones es difícil tener su aceptación, siempre tomo en cuenta su opinión.

