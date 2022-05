Hombre lanza un pastel a la Mona Lisa en el Louvre (VIDEO)

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que los elementos de seguridad del Museo de Louvre intentan limpiar el pastel embarrado en el famoso cuadro de la Mona Lisa de uno de los consagrados artistas de la historia, Leonardo Da Vinci.

El cuadro fue atacado por un visitante que cubrió su cabeza con una peluca, presuntamente tras fingir que requería de una silla de ruedas por lo que logró ubicarse en una zona reservada para personas de movilidad reducida y una vez ahí, se puso de pie y le lanzó un pastel a una de las obras más conocidas mundialmente.

Esto inmediatamente provocó el asombro de los visitantes y cuerpos de seguridad del recinto cultural, así como la molestia de los presentes durante el ataque perpetrado a esta destacada obra.

Aparentemente, esta pintura no sufrió daños debido a que está protegida con un cristal.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

