Hildelisa Beltrán, la periodista que ha revolucionado la información de belleza

“Me llegaban tantas preguntas de belleza por mail, empezaban las redes sociales y no me daba tiempo de responderlas, entonces dije, ‘voy a empezar una cuenta de Twitter para que nuestras lectoras manden sus dudas ahí’. Registré la cuenta para solo responder sobre belleza y pensé, ‘bueno yo soy una beauty junkie’, y así literal nace. Siempre quise algo mío, ahí tomé la decisión de empezar Beauty Junkies en un blogspot”, nos cuenta Hildelisa sobre esta nueva comunidad que formó en el mundo digital.

¿CÓMO NACE ESA INQUIETUD Y PASIÓN POR LA BELLEZA?

Me encanta que me pregunten eso porque me gustaría tener una respuesta de: “Un día…”, pero, literalmente por más cliché que se oye, nací con eso, desde que tengo uso de razón estoy obsesionada con los lipsticks, perfumes, cremas… desde bien chiquita. Imagínate que hay una historia, de la que obviamente no me acuerdo, que dice mi mamá me obsesionaba tanto con los lipsticks que de la emoción me comí uno rojo, todavía usaba pañal, casi fui al hospital. Tengo la fortuna de amar lo que hago desde que recuerdo.