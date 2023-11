Ihtzi Hurtado, Mau y Mauricio Argüelles: La suerte de tener una familia directora, productora y futbolera

Desde muy temprana edad, la pareja tenía muy claro sus pasiones y a lo que querían dedicarse en el futuro. Ihtzi por su lado, le fascinaba escribir historias con el deseo de algún día dirigirlas. De la misma manera, Mauricio estudió la carrera de Comunicación en Estados Unidos, y también anhelaba involucrase con películas, en forma de actuación.

Actualmente, la pareja se reúne con Caras para platicarnos sobre cómo ha sido este proceso y como involucra su vida familiar.

“Yo desde que me enteré qué era, quise ser directora, luego tuvimos a nuestros tres hijos, pero aun así dije: lo voy a hacer y “Guicho” toda la vida me ha apoyado” comparte Ihtzi.

Además, la pareja afirma que el éxito obteniendo de sus proyectos no solo es grato, sino que también se comparte en familia e impulsa futuras ideas.

“Independientemente de que trabajamos maso menos en lo mismo y sobre todo cuando es juntos, cada quien tiene su rol y se complementa muy padre. Al final del día estamos juntos y nuestras noches acaban platicando sobre nuevas ideas de cosas, que podemos hacer unidos en el futuro”, agrega Mauricio.

El futuro

Ambos ocasionalmente se cuestionan qué podría suceder dentro de diez años y qué podrían encontrarse haciendo en el sentido familiare y laboral.

Ihtzi: Tenemos tres hijos y desde que son recién nacidos, conocen los sets de grabación. A uno le gusta irse a los trailers y hablar con el staff, a otro le gusta estar sentado al lado del director, sea yo o alguien más. ¡Y otro quiere entender cómo funciona todo por todos lados! Entonces juraba que por lo menos, alguno de ellos querría dedicarse al cine en el futuro. ¡Pero por supuesto que no! ¡Cero! (risas de ambos)” afirma Ihtzi. “En mi casa hay una sola profesión y esa es el futbol” agrega Mauricio.

¿Pero entonces en diez años donde me veo? Siguiendo haciendo lo que me apasiona y contando historias que creo es importante llevar a la pantalla. Que mi carrera crezca y no me vaya hacia atrás.

Por su lado, Mauricio comparte su pensar.

Creo que hay diferentes retos o más bien una bucket list que todavía no cumplo. Me encantaría llevar una película a Berlín y si es una película de arte, con mucha más razón. Por ahora me he enfocado un poco más en el cine comercial, pero eventualmente quiero hacer historias que trasciendan y que también marquen a la gente. A mí me fascinaría poder producir una película de época en Inglaterra y que sea recordada durante años. Finalmente, otro sueño ya un poco más personal, es obviamente juntar mis tres pasiones: mi familia, producción y futbol.

Para despedirse, la pareja nos deja con un par de consejos para perseguir nuestros sueños y no dejar derribarnos por los “no”.

Ihtzi: Desde joven yo sabía a lo que me quería dedicar, cuando era pequeña escribía guiones y moría por traerlos a la vida. Cuando platicaba con mis amigas, ellas no estaban tan seguras, pero hoy también viven sus pasiones. Mi punto es, en que no debemos de creer que alguien no sabe cuál es su pasión a pesar de ser un niño. Siento que la gente que es apasionada por algo desde joven, es porque van a marcar una diferencia en su vida y en la de los demás. Si lo tienen claro, no se muevan de ahí. Todos podemos lograr cosas impresionantes.

Mauricio: Mi consejo es nunca tenerle miedo a nada, hay que atreverse a volar por más difícil que parezca. El punto es intentarlo y si fallas, volverlo a intentar porque es cuestión de tiempo. El tiempo lleva a la constancia y la constancia a la perfección. No debemos recibir el “no” o el miedo como algo negativo, sino como un reto de seguir intentando.