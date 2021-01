La ceremonia de inauguración donde Joe Biden asumirá su nuevo cargo como Presidente de Estados Unidos se verá muy diferente este año. Con Kamala Harris a su lado como Vice Presidenta, la nueva administración demócrata llevará a cabo la transición del poder en un momento turbulento para la nación. Y no sólo eso; mientras el planeta sigue batallando la pandemia de coronavirus.

Entérate de todos los detalles del evento, que sin duda alguna será histórico, qué diferencias veremos y cuáles personajes tendrán una notoria ausencia en la ceremonia.

La ceremonia será el 20 de enero

Y el FBI está trabajando a todo motor para evitar más confrontaciones violentas. Desde el ataque en el Capitolio incitado por Donald Trump, mismo por el cual se enfrenta a un segundo juicio político, todas las autoridades se han puesto a trabajar para arrestar a los organizadores e intentar calmar las aguas antes del evento.

Sin embargo, a pesar de las amenazas que han surgido en algunos portales, el show continua en la fecha establecida por el comité organizador. Joe Biden y Kamala Harris tomarán el juramento en el Capitolio el 20 de enero bajo el lema “America United”.

Dos jornadas antes de la ceremonia inaugural, el 18 de enero, se celebrará un Día Nacional de Servicio para marcar el aniversario de “United We Serve”, día que conmemora a Martin Luther King Jr. Así mismo, el presidente electo llevará a cabo un memorial nacional para recordar a las víctimas de la pandemia.

Para asegurar que no haya ningún peligro hacia el nuevo presidente o cualquier institución gubernamental, Washinton D.C. ha llamado a la Guardia Nacional de varios estados para que permanezcan por un mes. En el Capitolio, algunos elementos portarán armas en caso de un ataque como el del 6 de enero. Adicionalmente, se ha dictaminado una Emergencia Pública que da el poder a la cabeza del estado para ordenar un toque de queda.

El desfile inaugural será en formato virtual

La ceremonia será muy diferente a lo que hemos visto en elecciones anteriores. Se ha confirmado que Joe Biden tomará el juramento al exterior, como lo hicieron sus antecesores, a pesar de la tensión política en semanas recientes. Pero el desfile tradicional en Washington D.C. se mudará a un formato virtual por el riesgo de contagios.

“El desfile celebrará a los héroes de Estados Unidos, destacará a los estadounidenses de todos los ámbitos en la vida de todos los estados y regiones, y reflexionará sobre la diversidad, la herencia y la resistencia del país a medida que comenzamos una nueva era estadounidense”, se lee en el comunicado. Los participantes del desfile aún no se han anunciado, pero el comité anunció que “contará con actos musicales, bandas locales, poetas, grupos de baile y más en homenaje a los héroes estadounidenses en la primera línea de la pandemia”.

También se llevarán a cabo las tradiciones de “Pass In Review” donde el Presidente Biden observará a las tropas del ejército en una ceremonia que simboliza la transición pacífica del poder. Ahí mismo dirigirá un mensaje a la nación. Posteriormente, junto con la Vice Presidenta Harris colocaran una guirnalda en la tumba del Soldado Desconocido acompañados de los expresidentes antes de dirigirse a la Casa Blanca.

Tom Hanks conducirá un especial para festejar

El actor está encargado de conducir una producción celebratoria de 90 minutos para marcar el inició de la administración Biden-Harris. En esta participarán Justin Timberlake, Justin Timberlake, Bon Jovi, Ant Clemons y Demi Lovato, que son sólo algunos de los artistas invitados. Conoce todos los detalles aquí.

Los artistas regresan cantar en la Casa Blanca

A pesar de ser una inauguración diferente y bastante reducida, no dejará de ser espectacular, pues la nueva diva del pop Lady Gaga será quien inspiré a la nación con su rendición del himno. Eso no es todo, Jennifer López es la artista fichada para cantar durante el evento. Conoce todos los detalles aquí.

Ciertas personas no asistirán

¿Puedes adivinar quién no asistirá al evento? No debería sorprendernos que Donald Trump haya declinado su invitación (o, realmente, obligación) de asistir para entregarle la presidencia a Joe Biden. Será el primer presidente no presente en la inauguración desde Andrew Johnson en 1869. Su ausencia dejará claro su falta de respeto por una transición pacífica del poder, tras repetir declaraciones falsas de un supuesto fraude electoral que llevaron a la violencia en el Capitolio.

Tampoco esperamos que asista la Primera Dama Melania Trump, quien en semanas recientes se ha negado a contactar a Jill Biden para apoyarla en su transición a la Casa Blanca. Sin embargo, esto no le ha de preocupar mucho a la maestra, ya que tiene mucha experiencia tras acompañar a Michelle Obama durante 8 años.

Habrá una segunda ronda de festejos

Una fiesta no es fiesta sin un after party. Joe Biden y Kamala Harris lo saben, y por ello se ha planteado la posibilidad de llevar a cabo celebraciones adicional para el 4 de julio, esperando que para entonces el riesgo de la pandemia haya disminuido considerablemente gracias a la vacuna.

¿Vas a ver la inauguración presidencial de Joe Biden y Kamala Harris?