Íñigo Onieva pide perdón a Tamara Falcó por “no haber sido “honesto”

Íñigo Onieva se pronunció después de que Tamara Falcó borrara las imágenes de su compromiso en medio de rumores de infidelidad por parte de él.

Íñigo Onieva rompió el silencio sobre los videos que comenzaron a circular después de que anunciara su compromiso con Tamara Falcó. En los clips se observa cómo besa apasionadamente a otra mujer; después de que este material se volviera viral, Tamara eliminó de su perfil de Instagram las imágenes donde mostraba su anillo de compromiso.

Este domingo, Onieva envío un comunicado en sus redes sociales y escribió, “en los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello”.

“Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente”.

“Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño”.

“Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad”, concluyó.

Hasta el momento, la hija de Isabel Presysler no se ha pronunciado al respecto. Medios españoles aseguran que Falcó ya no luce su anillo de compromiso según captaron paparazzis y que ella habría abandonado la casa que comparten juntos en Madrid, aunque esto aún no ha sido comprobado.

