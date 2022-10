Isabel Preysler cuenta cómo está su hija tras terminar con Íñigo Onieva

Isabel Preysler reapareció y respondió a las disculpas que Íñigo Onieva pidió a Tamara Falcó y a su familia por “no haber sido honesto”.

La madre de Tamara Falcó, Isabel Preysler apareció junto a Mario Vargas Llosa en una entrega de premios en Madrid y habló sobre cómo se encuentra su hija tras su ruptura con Íñigo Onieva, después de que le fue infiel.

En medio de la polémica que rodea a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la madre de la marquesa de Griñón se dejó ver en público y reaccionó a las últimas declaraciones de quien iba a ser su yerno, hasta que se canceló el compromiso luego de que salieran a la luz imágenes y videos donde Íñigo le es infiel a Tamara.

“Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberle hecho daño y haberle fallado”, dijo hace unos días frente a las cámaras que lo rodeaban. “Si ya es duro de por si haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por lo tanto no tengo nada que celebrar”.

Cuando Tamara tomó la decisión de separarse, se refugió en Villa Meona, donde vive su mamá, y ahí es donde ha encontrado consuelo y amor en esta difícil situación. Al parecer, Tamara cada vez se siente mejor rodeada de los suyos, así lo confirmó Isabel, durante el evento al que acudió en Madrid. “Es un alivio que ella esté tranquila”.

Al respeto de las palabras de Íñigo, pidiendo perdón dijo, “me parece muy bien, muy cariñoso de su parte”. En cuanto cómo ha vivido la situación agregó que “si Tamara se siente bien y tranquila tras lo sucedido, ella también, pues lo más importante es el bienestar de sus hijos”.

Además, Xandra Falcó, la hermana de la marquesa también habló de la situación y preciso que Tamara “se encuentra feliz tras la decisión”.

