Íñigo Onieva reaparece “destrozado” y pide perdón a Tamara Falcó

“Pido de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta”, dijo Íñigo Onieva en sus nuevas declaraciones tras su ruptura con la marquesa de Griñón.

El empresario Íñigo Onieva aseguró estar “totalmente destrozado”, tras su ruptura con Tamara Falcó después de “no haber sido honesto”. A las puertas del restaurante madrileño donde trabaja Íñigo, después de un almuerzo con su familia, el madrileño volvió a disculparse por haber engañado a Tamara.

“Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberle hecho daño y haberle fallado”, dijo frente a las cámaras que lo rodeaban. “Si ya es duro de por si haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por lo tanto no tengo nada que celebrar”, dijo.

Por otro lado, el diseñador afirmó que desde su ruptura no ha tenido ganas de nada. “Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia y mis amigos íntimos que, sin el apoyo de ellos, de mi equipo y socios de Lula, no habría podido manejar esta situación tan complicada de una forma llevadera”.

Finalmente, Íñigo recalcó que todas las personas cometen errores. “No somos ni villanos ni héroes, solamente personas que cometen errores”. “Deseo que esto acabe lo antes posible”. Y pidió respeto para su familia, con quienes esta profundamente agradecido por su apoyo incondicional. “Siento mucho que tengan que estar pasando por esto y pagando las consecuencias de todo ello”, dijo refiriéndose al acoso mediático que han sufrido. “Me entristece mucho y no se lo merecen. Solo queremos vivir nuestra vida con normalidad”, subrayó.

