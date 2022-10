Esto fue lo que Tamara Falcó hizo con su anillo de compromiso

Tras romper su compromiso con Íñigo Onieva, la hija de Isabel Preysler dio a conocer qué hizo con la sortija que le dio su ex pareja.

Tamara Falcó llegará a la Ciudad de México este sábado para participar como ponente en el Congreso Mundial de las Familias. Después de que se diera a conocer que su ex prometido le fue infiel, la hija de Isabel Preysler reapareció para retomar sus compromisos.

Pocos días después de que Tamara anunciara su compromiso con Íñigo Onieva, salieron a la luz los videos que comprobaron la infidelidad de su ex pareja; razón por la que la marquesa de Griñón le puso fin a su relación.

En recientes declaraciones para los medios, Falcó admitió que estaba enamorada y que nunca se imaginó que Íñigo traicionara su confianza. Por su parte, Onieva aceptó públicamente su “error” y envío un comunicado en redes sociales pidiéndole perdón a Tamara y a su familia por “no haber sido honesto”.

Tras la traición de Íñigo, Tamara Falcó ha sido cobijada por el cariño y apoyo de su familia especialmente de su hermana Ana y sus sobrinos, además de sus mejores amigos.

Una de las grandes incógnitas que han surgido durante los últimos días es qué hizo Tamara con el anillo que le entregó Íñigo, un diseño minimalista y asimétrico con tres diamantes en forma de lágrima. “Dejé el anillo en casa, cogí a los perros, metí varias cosas en un bolso y una amiga pasó a por mí para irme a casa de mi madre”, reveló.

Y afirmó que desde el momento en el que se quitó el anillo para dejarlo en su casa decidió que no le dará una segunda oportunidad a su ex pareja. “Con todas las mentiras me es imposible volver con él. No quiero seguir hablando por todo lo bonito que he vivido que no sé qué porcentaje es, pero como no es mi estilo no voy a seguir”.

