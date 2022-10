Tamara Falcó reveló en México si perdonará o no a Íñigo Onieva

La marquesa de Griñón asistió al Congreso Mundial de las Familias en la Ciudad de México y dio sus primeras declaraciones sobre su ruptura con Íñigo Onieva.

Tamara Falcó fue la encargada de dar la ponencia Familia y entretenimiento en el Congreso Mundial de las Familias en México, donde abordó los detalles de su reciente ruptura con Íñigo Onieva, quien le fue infiel a poco tiempo de llegar al altar.

Durante su participación en el evento que busca unir a líderes y organizaciones para fortalecer a la familia, Tamara comentó, “no siento odio hacia él ni aberración, me da pena”. Asimismo, habló acerca de cómo ha vivido el final de su historia de amor. “Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón”. Sin embargo, Falcó está decidida a no dar vuelta atrás, aunque “perdonará”, a su ex, no volverá con él, después de que él mismo reconoció “no haber sido honesto con ella y su familia”.

En este sentido, Tamara Falcó sigue desconcertada, ya que nunca imaginó que Onieva traicionaría su confianza. “No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que también él y todo los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios”.

Tamara es fiel creyente del perdón y aseguró que es algo en lo que “tendrá que trabajar” y reveló cuáles son actualmente sus sentimientos hacia Íñigo. “No siento odio hacia él ni aberración, me da pena, me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, vea, o sea, que considere que esas son las cosas por las que vive, a mí eso sí que me da pena”.

Ante la abrumadora situación que vive Tamara, reconoció que se ha refugiado en la religión y que no ha dejado de pensar en la oración que le hizo a la virgen en su pasado viaje a Maggiore en Italia. “Rogué muy fuerte, que si mi novio de aquel entonces no era para mí, que se realizara, que llegáramos al matrimonio y que, si no, que por favor lo apartara”.

“Estaba muy ilusionada con que, aunque no fuera evidente, el proyecto de Dios estaba ahí. Claro, todo eso cambió radicalmente, ya no cuando salen las imágenes de mi novio en aquel entonces siendo infiel, no solamente eso, se cayeron muchas más cosas, fue un domino”, concluyó, durante el evento que reunió a personalidades de todo el mundo.

