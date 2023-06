Iván Maraña presenta Efecto Mariposa, una experiencia de magia inmersiva

“Más que un show de magia, es una experiencia que envuelve al espectador para meterlo en un mundo diferente. Se sale de lo convencional ya que ocurre dentro de una de las habitaciones del hotel. A lo largo del show, juego con los distintos sentidos, pero también quiero dejar algo en mis espectadores, no es solo por la parte de asombro. Quiero que, a través de este show, la gente se cuestione sobre si tal vez algunas cosas que hemos visto a lo largo de la vida, son realmente de esa forma o totalmente distintas”, nos comparte Iván Maraña, el mentalista.

Un llamado mágico

Regresando al pasado, Iván menciona que el camino de la magia no fue una elección inmediata, de hecho, estudió finanzas y trabajaba en la bolsa mexicana de valores. Al llegar la crisis existencial de los 30, él menciona que decidió preguntarse qué quería hacer y recordó lo mucho que le gustaba entretener a la gente con la magia.

“Cada proceso inicia con intento y error, entonces tuve que salirme de esos ideales o estas ideas en las que piensas qué va a pensar la gente de ti. Muchas veces intenté eso y solo me generó insatisfacción. Este show no se trata de que soy yo el sorprendente, sino la gente que va a verlo, para mi ahí es donde está el arte. Finalmente, mi idea es envolver a la gente y marcar sus vidas aunque sea de una pequeña forma ” menciona Maraña.

El Four Seasons de la Ciudad de México es el escenario perfecto para vivir esta experiencia única junto al mentalista. Cortesía

Deconstruyendo las creencias

El mentalista menciona que las creaciones de la vida no son más que pedazos de creaciones anteriores que cuando son combinadas, permiten la creación de algo nuevo. Además de la magia, Iván es fanatico de las artes como la pintura. Por lo tanto, explica que incluso a veces debemos alejarnos un poco de la magia para tomar inspiración dentro del arte y así crear ilusiones o trucos nuevos.

“Houdini, más que mago, me gustaba por haber sido un pionero dentro de lo que hizo. En el aspecto de marketing era muy bueno y se promocionaba como nadie más, incluso es algo que he discutido con mis otros amigos magos” comparte.

Ivan, ¿qué es lo que te ha enseñado este camino mágico?

Ha sido sumamente valioso y ha sido mejor que cualquier escuela. Claro que al inicio surgieron dudas, pero este camino me dio una fortaleza interna para seguir luchando por esto. Creo que el dinero o esas cosas que usualmente buscamos en un trabajo de primer instante, aquí llegan como por arte de magia (risas), porque no cuesta trabajo y estoy haciendo cosas que me gustan. Hace poco viajé para hacer un show y me di cuenta que una hora antes de salir al escenario, estaba nadando en el mar. Entonces es eso, darme cuenta que estoy haciendo lo que más me gusta de la manera que más me gusta.

Iván Maraña se presenta por una corta temporada en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.