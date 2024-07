Joe Biden se retira de la contienda y respalda a Kamala Harris

“Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente, y aunque mi intención era competir por la reelección, creo que lo mejor para los intereses de mi partido y mi nación es dar un paso a un lado”, expresó Joe Biden en un comunicado en el que también respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea la candidata demócrata a la Casa Blanca.

“Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Trump, hagamoslo”, expresó Biden.

Por su parte, Kamala afirmó que espera “ganar la nominación”, del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre para “derrotar a Donald Trump”.

“Haré todo lo que esté en mis manos para unir al partido demócrata y derrotar a Donald Trump”, dijo.

La decisión se produce a menos de 4 meses que los estadounidenses acudan a las urnas, y en medio de la intensa presión mediatica tras su primer debate contra el republicano Donald Trump, cuando el mandatario de 81 años perdió el hilo de sus argumentos, y dio algunas respuestas sin sentido.

La reacción de Donald Trump a la renuncia de Joe Biden

El candidato presidencial republicano aseguró que la candidatura de Biden estuvo “basada en mentiras”, y celebró la decisión del presidente a no competir por la reelección y mencionó que cree que es más fácil derrotar a Kamala.

“El corrupto de Joe Biden no era apto para postuarse para presidente, y ciertamente, no es apto para ocupar el cargo, y nunca lo fue. Solo alcanzó el cargo de presidente con mentiras, Fake News y sin salir de su sótano. Todos los que lo rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación sabían que no era capaz de ser presidente y no lo era”, expresó Trump.

“Y ahora, miren lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas cruzando nuestra frontera, totalmente sin control ni investigación, muchos de ellos provenientes de prisiones, instituciones psiquiátricas y de un número récord de terroristas”, añadió.