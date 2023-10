Jorge A. Jimenez le da vida a este personaje tan emblemático de nuestra historia

“Creo que Pancho Villa siempre ha sido una base de nuestra historia pero siempre lo hemos conocido a través de la leyenda o sus mitos. Durante la escuela aprendemos muchas cosas sobre él pero a fin de cuentas, la información es algo alejada y todavía más sobre mi vida personal. Cuando me buscó el director Rafa Lara, tuvo un acercamiento para conocernos y platicar sobre el proyecto. Sin embargo yo sabía que además de ya conocer su trabajo, caí en cuenta que fue mi primer director hace ya 20 años, y quien me dio mi primera oportunidad”, cuenta Jorge.

El actor menciona que fue muy impactante cuando recibió la noticia de que participaría en este proyecto. Desde tener la misma edad al comenzar grabaciones e incluso una similitud física con el guerrillero, fue entonces cuando Jorge decidió ir a pueblos por donde Villa había pasado, esto con el propósito de reunir la mayor información posible sobre él. Asimismo, trató de volver a aprender sobre la revolución mexicana, sus sucesos y también descubrir información nueva.

“El aprender sus modos fue algo difícil porque realmente lo único que existe sobre el son fragmentos, la mayoría sin sonido. Entonces me enfoqué en aprender cómo caminaba, los gestos y la manera en la que hablaba. Recorté muchas fotografías y de hecho creé un álbum para entender en qué situación se encontraba. Incluso encontré algunas de ellas en donde sonríe, lo cual me sorprendió ya que era raro que en esa época alguien lo hiciera en una fotografía y sobre todo el”.

Cortesía

El ser un personaje histórico en méxico va de la mano en que claro que puede ser emblemático, pero no necesariamente querido. El actor menciona que está consciente de su trayectoria y las acciones que este personaje cometió durante las batallas. Sin embargo, Jorge afirma que como actor, su trabajo fue interpretarlo de la mejor forma posible. De la misma manera, asegura estar sumamente agradecido de haber tenido este tipo de oportunidad que no se presenta una segunda vez.

“Definitivamente ha sido el personaje más completo y complejo que he interpretado porque tu ves al hombre patriota, orgulloso, pero a veces también vulnerable y por supuesto pues mujeriego. También algo que no quería hacer era caer en la imitación porque creo que a veces la interpretación queda como caricatura. Hay una línea muy fina entre interpretar bien a un personaje y darle en el clavo, o caer en lo no creíble y hacer una actuación a medias.”

Jorge comparte que en el sentido de haber aprendido algo sobre este proyecto y personaje, fue en entender qué hace a un líder y más dentro de ese contexto histórico. Ya que podría decirse que en cada estado de la república, hubo uno que logró ayudar a detonar la revolución mexicana y posteriormente la independencia.

“Sobre el proceso de actuación, si fue sumamente cansado por que las horas de grabación eran muy largas pero iban acompañadas de esas ganas de querer sacarlo y que quedara de la mejor manera posible. Claro que también había riesgo por las batallas y los caballos. A fin de cuenta yo nunca usé doble, quería hacer todo yo. La adrenalina es lo que me movía, finalmente las explosiones son reales pero todo el equipo de stunts y los demás fueron totalmente profesionales y expertos”.

“El proceso de estudiar era definitivamente tambíen más laborioso, si hubiera decidido darme un día de descanso y no dedicarle dos horas al guión, habría llegado sin preparar al día siguiente. Pero con el equipo, los productores, los guionistas y toda la gente involucrada, se sintió cuando acabamos, como si me despidiera de una familia.”

Jorge se considera diferente en el ámbito del ambiente actoral ya que menciona ser alguien que está alejado del círculo. Esto se debe a que el actor tiene pocos años trabajando en el país y son contados pero muy queridos, los amigos actores que frecuenta.

“Respeto a toda la gente con la que trabajo y de hecho con quien terminó relacionándome más son con los técnicos. A pesar de no ser el más popular ni el más conocido, estoy sumamente agradecido por la consideración, y de nuevo por el reconocimiento. Tengo 20 años de carrera y apenas seis que empecé a trabajar dentro del país”

El actor fue nominado a un premio Ariel lo cual afirma que es el reconocimiento lo que considera el un gran honor y siempre tener la oportunidad de trabajar en su país. Finalmente, menciona ya sentirse un poco más parte de la comunidad actoral mexicana gracias a este proyecto.

Jorge comparte que ya se encuentran en postproducción, cuatro películas por anunciar y una serie en las que participará.

“Espero que sigan llegando proyectos porque ¿Que quiero? eso, trabajar. Con gente nueva o repetir como con Rafa. Para mí actuar es igual que la comida y el agua y no lo cambiaría por nada ”