José José: biografía completa del Príncipe de la Canción (vida, canciones y muerte)

Todo sobre la carrera artística, adicciones, enfermedades, éxitos y fallecimiento del cantautor mexicano: José José

¿Quién es José José, el Príncipe de la Canción?

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido por su nombre artístico, José José, nació el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México. Sus padres fueron Margarita Ortíz y José Sosa Esquivel, quienes también estuvieron involucrados en la industria musical; ella era concertista de piano, y él tenor de Ópera Nacional de México.

José José destacó por ser un reconocido cantante, autor, actor y productor musical de renombre internacional.

¿Cómo y cuándo comenzó su carrera artística?

Desde que era un adolescente, José José se involucró en el mundo musical; el cantautor comenzó tocando la guitarra y cantando serenatas, lo que le abrió las puertas para que más tarde se uniera a ‘Los Peg’, un trío mexicano de bossa nova y jazz que formó junto con Enrique Herrera y Gilberto Sánchez, en donde destacó por tocar el bajo y contrabajo.

El talento de José José dio mucho de qué hablar cuando en los 60, “El Príncipe de la Canción” fue invitado a una fiesta privada, y la hermana de su amigo resultó ser la secretaria ejecutiva del director de Orfeón Records. El cantante logró firmar su primer contrato con RCA Víctor y grabó su primer álbum en esa casa discográfica bajo el nombre de José José, en honor a su padre. Los primeros sencillos que lanzó fueron ‘Solo una mujer’, ‘Pero te extraño’ y ‘Sin ella’, pero fue con ‘La nave del olvido’ cuando comenzó a ganar fanáticos y seguidores.

Posteriormente, su carrera como solista despegó cuando en el segundo Festival de la Canción Latina, hizo una excelente interpretación de una de sus más famosas canciones: El Triste. Su destacada habilidad vocal le abrió las puertas para que en 1976 firmara su primer contrato con Ariola Records, lo que convirtió su fama nacional en un renombre internacional.

Fue en la década de los años 80 cuando “El Príncipe de la Canción” comenzó a ser considerado como uno de los artistas latinos más admirados y reconocidos a nivel mundial.

Trayectoria y carrera artística

Algunos de los éxitos que elevaron la popularidad y el éxito de José José son los siguientes:

1. “El Triste” (1970)

La balada fue escrita por el compositor mexicano Roberto Cantoral García e interpretada por primera vez el 15 de marzo de 1970 en el II Festival Mundial de la Canción Latina, por el cantante mexicano José José.

2. “La nave del olvido” (1970)

La letra fue escrita por el compositor argentino Dino Ramos. Además de ser el nombre de su segundo álbum, este sencillo se convirtió en un éxito internacional e incluso llegó al puesto número 1 de países como México, Colombia, Argentina y Chile. Además, se coló entre los 10 primeros lugares de las listas de Rusia, Japón, España e Israel.

3. “El Príncipe” (1976)

A mediados de los años 70, fue su sencillo el ‘El Príncipe’ el que le otorgó su apodo “El Príncipe de la Canción”, el cual es recordado a nivel mundial por todos sus seguidores. Además, también fue el nombre del décimo álbum del cantautor, José José.

4. “Gavilán o paloma” (1977)

Lanzado en 1985, el disco de José José, Gavilán o paloma, fue el soundtrack de la película que llevó el mismo nombre, en donde el artista mexicano se interpretó a sí mismo para dar a conocer los detalles de su vida y su carrera como cantautor de música romántica.

5. “Amar y querer” (1977)

Escrito por el compositor español, Manuel Alejandro, este tema fue uno de los más grandes éxito de José José, pues incluso fue considerado como el más importante para el cantante.

“Hay parejas que se pelean por una tontería y terminan y dejan hijos ahí regados por no transigir, por no dialogar… ¿Cuántas parejas no terminan por el problema del alcoholismo, de la codependencia?”, reveló para Uno Tv en el año 2014.

José Jose: Sus parejas y vida amorosa

“Las parejas con las que me casé, nunca las escogí, más bien ellas fueron las que me escogieron”.

En 1971, cuando José José tenía tan solo 23 años de edad, comenzó un romance con la nieta de Plutarco Elías Calles, Natalia Herrera Calles. El cantautor estuvo casado durante dos años con la actriz, quien era 20 años mayor que él y tenía tres hijos de un matrimonio previo. Finalmente, decidieron divorciarse en 1973.

Cuando José José fue premiado con un Disco de Oro en Los Ángeles, conoció a la actriz mexicana y ex modelo, Ana Elena Noreña Grass, con quien tuvo a sus dos hijos: José Joel y Marysol Sosa. Sin embargo, después de 17 años de casados, su matrimonio terminó en 1991.

Finalmente, José José se casó en 1994 con su tercera esposa, Sara Salazar, y tuvieron a su hija Sarita Sosa Salazar.

Enfermedades y adicciones

La fama internacional que José José consiguió a temprana edad tuvo graves consecuencias. Con apenas 24 años de edad, el cantante mexicano fue víctima de una neumonía grave que paralizó su diafragma torácico, por lo que uno de sus pulmones quedó dañado de forma permanente y su voz sufrió un deterioro que logró superar después de algunos meses de someterse a tratamiento.

En la década de los 80, “El Príncipe de la Canción” se sumió en la depresión y recurrió al abuso del alcohol, además de que se inyectaba cortisol para disminuir los niveles de estrés generados por la carga de trabajo. Esto provocó que los vasos sanguíneos de su fémur se vieran afectados, por lo que los doctores se vieron obligados a ponerle una prótesis en la pierna.

Además de ser alcohólico durante 30 años, José José también recurrió a drogas, como la cocaína, para mantenerse sobrio durante los conciertos. Por lo mismo, a finales de esa década fue sometido a varias cirugías en las cuerdas vocales al estar dañadas por el consumo de alcohol.

En los 90’s el alcohol ya era parte esencial de su vida, y al llegar a su propio límite, optó por internarse en el Centro de Rehabilitación de la Universidad Hazelden, en Minnesota, para tratar su adicción.

En el año 2001 tuvo enfisema, derivado del abuso del alcohol y sustancias nocivas, lo cual afectó su capacidad pulmonar y posteriormente se le dificultó hablar y cantar. Para el 2009, el artista siguió batallando contra la enfermedad de Lyme, la cual inmovilizó su lado izquierdo del cuerpo. En ese tiempo también desarrolló retinopatía diabética y tuvieron que operar uno de sus ojos.

Finalmente, en el 2012 fue operado de una hernia que también afectó sus cuerdas vocales.

José José muerte

Después de presentar algunas complicaciones derivadas del cáncer de páncreas, José José falleció el 28 de septiembre de 2019 en un centro médico de Homestead, Florida, en Estados Unidos. Dos años antes, el cantante fue detectado con esta enfermedad que lo mantuvo entrando y saliendo del hospital. Además, el cantante padecía diabetes así como la enfermedad del Lyme.

Discografía y filmografía

Álbumes

1967 – Anina y Pepe Sosa (sencillo 45 RPM)

1969 – Cuidado

1970- La Nave del olvido

1970- El Triste

1971- Buscando una sonrisa

1972- De pueblo en pueblo

1972- Cuando tú me quieras

1973- Hasta que vuelvas

1974- Vive

1975- Tan cerca…Tan lejos

1976- El príncipe

1977- Reencuentro

1978- Volcán

1978- Lo pasado, pasado

1979- Si me dejas ahora

1980- Amor, amor

1981- Romántico

1981- Gracias

1982- Mi vida

1983- Secretos

1984- Reflexiones

1985- Música original de “Gavilán o Paloma”

1986- Siempre contigo

1987- Soy así

1988- Música original de “Sabor a mí”

1989- ¿Qué es el amor?

1990- En las buenas…y en las malas

1992- 40 y 20

1994- Grandeza mexicana

1995- Mujeriego

1997- Tesoros

1998- Y algo más

1999- Distancia

2001- Tenampa

2007- Mis duetos

Álbumes en vivo

1994- 30 años de ser El Príncipe

1999- Bohemia,Vol.1:El amor e su máxima expresión. Juntos por primera vez

2000- Bohemia, Vol 2:El amor en su máxima expresión. Juntos nuevamente

Filmografía

Cine

1968- Paula, lágrimas del primer amor

1971- Buscando una sonrisa

1972- Un sueño de amor

1973- La carrera del millón

1980- La discoteca del amor

1984- Siempre en domingo: La película

1985– Gavilán o palona

1988- Sabor a mí

1995- Perdóname todo

2005- Sueño

2009- Me late el corazón

2010- Clean Sweep

Televisión

2018- José José, el príncipe de la canción (Telemundo)

(Telemundo) 2012- Yo me llamo (Caracol Televisión)

(Caracol Televisión) 2010- Duetos (Estrella TV)

(Estrella TV) 2008: 2006- El show de los sueños (Televisa)

(Televisa) 2006-2007- La fea más bella (Televisa)

(Televisa) 2006 – Cantando por un sueño (Televisa), Invitado de gala en Bailando por un sueño (Televisa), Los reyes de la canción (Televisa), Cantando y bailando por un sueño de Navidad (Televisa)… Juez, Teletón (Televisa)

(Televisa), Invitado de gala en (Televisa), (Televisa), (Televisa)… Juez, (Televisa) 1991- La movida , con Verónica Castro (Televisa)

, con Verónica Castro (Televisa) 1990- Siempre en domingo- Homenaje por 25o. aniversario (Televisa)

(Televisa) 1971-1993- El show de las estrellas Jorge Barón Televisión (Colombia)

Jorge Barón Televisión (Colombia) 1977- Éxitos Bacardí (conductor, Televisa)

(conductor, Televisa) 1971- El mundo joven joven de José José (Televis)

15 canciones inolvidables de José José

