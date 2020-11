Kobe Bean Bryant, mejor conocido como Kobe Bryant, nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Su padre también fue un famoso jugador de baloncesto de los Philadelphia 76ers, Joe Bryant, y su madre fue Pamela Cox Bryant.

El jugador de baloncesto fue el menor de tres hijos, sus hermanas Shaya y Sharia Bryant son mayores que él.

Imperdible: Kobe Bryant: su amor por México y los mexicanos

Cuando Kobe tenía seis años de edad, su padre abandonó la NBA para continuar su carrera en el baloncesto en Italia. Fue entonces cuando el “Little Flying Warrior“, aprendió a hablar el italiano con fluidez, ¡y el español!

Kobe descubrió su amor por el fútbol, y llegó a considerar tener una carrera profesional en este deporte. Sus equipo favoritos eran el AC Milan y FC Barcelona, y era un gran fanático de Frank Rijkaard y de Ronaldinho.

Sin embargo, la vida de Kobe cambió cuando en 1991, regresó a los Estados Unidos con su familia.

Aunque en 1996, Bryant fue seleccionado para formar parte de los Charlotte Hornets en la NBA, el manager de los Lakers, Jerry West, decidió darle una oportunidad al jugador en el equipo de Los Ángeles.

Durante la primera temporada, el baloncestista tuvo poca participación en los partidos; sin embargo, su participación en el All-Star Weekend le consiguió una gran notoriedad, para la segunda temporada, ya se había convertido en el jugador más joven en disputar un All-Star Game.

Imperdible: Estas son las mejores jugadas de Kobe Bryant

Bryant, también conocido como el “Black Mamba“, es considerado como uno de los jugadores más completos en la historia de la NBA, pues podía jugar con éxito tanto de alero como de base.

La estrella de los Lakers, ocupa el puesto número 12 en el ranking de los mejores baloncestistas de la historia de la NBA, y es considerado el segunda mejor escolta, después de Michael Jordan, con quien no le gustaba ser comparado.

Junto a su compañero, Shaquille O’Neal, Kobe consiguió tres campeonatos para los Lakers, fueron considerados la mancuerna perfecta.

Tras una fuerte lesión en el tendón de Aquiles, que lo sacó de la cancha durante 9 meses, “KB24” regresó para jugar la temporada 2014/2015.

Se convirtió en el jugador de mayor edad en conseguir un triple-doble, y en el tercer máximo anotador en la historia de la NBA superando a Michael Jordan.

Finalmente el 30 de noviembre de 2015 anunció su retirada, y el 13 de abril de 2016, jugó su último partido frente a Utah Jazz en el Staples Center.

Fue en 1999 cuando Kobe encontró el amor, la estrella de la NBA quedó flechado al conocer a Vanessa Cornejo Urbieta, mejor conocida como Vanessa Laine Bryant, una bailarina de origen mexicano, pero nacionalizada estadounidense.

Aunque Kobe le propuso matrimonio a los 6 meses de haberse conocido, fue hasta el 2001 cuando llegaron a altar. La linda pareja tuvo cuatro hermosas hijas: Gianna Bryant, Natalia Bryant, Capri Kobe Bryant, Bianka Bella Bryant.

Imperdible: Vanessa, la mujer de origen mexicano que le robó el corazón a Kobe Bryant

En el 2011 estuvieron a punto de terminar su matrimonio cuando ella le pidió el divorcio; sin embargo, en 2013 revelaron que habían cambiado de opinión, y en su lugar luchar por su matrimonio.

En 2003, una joven de nombre Katelyn Faber, acusó al jugador estrella de la NBA de agresión sexual.

La joven de 19 años, aseguró que después de acceder a entrar a la habitación de Kobe y comenzar a besarse, él la agredió sexualmente, pues tuvieron relaciones sin su consentimiento.

Este escándalo que terminó en 2005, después de que ambas partes llegara a un acuerdo económico de aproximadamente 2.5 millones de dólares, dañó la imagen del baloncestista, que le hizo perder contratos con importantes marcas.

Kobe se disculpó públicamente con Katelyn, asegurando que entendía perfectamente cómo se sentía y lamentando las consecuencias que habían tenidos sus actos, además de sentirse mal por ser un adúltero.

Fue en el 2018 cuando Kobe se convirtió en el primer afroamericano en ganar un Premio Óscar por el Mejor Cortometraje con “Dear Basketball“, material producido por su propia productora, Granity Studios.

“Dear Basketball” también fue reconocido con el Premio Annie por Mejor Cortometraje de Animación, y con el Sports Emmy Award.

El pasado 26 de enero del 2020, Kobe Bryant perdió la vida en un accidente de helicóptero, el jugador de los Lakers estaba acompañado de su hija de 13 años, Gianna Maria Onore Bryant.

Alrededor de las 9:06 de la mañana, Kobe y su hija subieron a un helicóptero Sikorsky S-76, en el Aeropuerto John Wayne, acompañados del entrenador de béisbol, John Altobelli y su esposa Keri, y otras cuatro personas.

Se dice que alrededor de las 9:47 de la mañana, el helicóptero se estrelló en Calabasas, California, comenzando un incendio que fue apagado alrededor de las 10:30 a.m.

Imperdible: Dan a conocer imágenes del accidente de Kobe Bryant

Actualmente se desconocen las causas del accidente que terminó con la vida de Kobe y su hija Gianna, quienes se dirigían a Mamba Sports Academy para un torneo en en Thousand Oaks.

Finalmente, el pasado 15 de abril, la Oficina Forense del Condado Los Ángeles, reveló el resultado de la autopsia de todos los pasajeros que fallecieron en el terrible accidente.

Los resultados determinaron que todos los pasajeros sufrieron heridas fatales al estrellarse la nave. En el texto se describe que hubo huesos rotos, partes del cuerpo desmembradas y un fuerte olor a combustible en las prendas quemadas.

Durante la autopsia también se encontró en el sistema de Kobe el metilfenidato, un medicamento usado para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la narcolepsia; sin embargo, la causa de su muerte, el de su hija y el resto de los pasajeros, fue un trauma profundo causado por el accidente.

Imperdible: Difunden video del helicóptero de Kobe Bryant minutos antes del accidente

El pasado 7 de febrero del 2020, Kobe Bryant y su hija Gianna, fueron sepultados en una ceremonia privada en el Pacific View Memorial Park de la localidad californiana de Corona del Mar.

Los asistentes fueron su esposa Vanessa, sus tres hijas Natalia Diamond, Bianka Bella, Capri, y algunos amigos cercanos de la NBA.

Tras el funeral privado, y diversos homenajes por parte de los fanáticos y algunos famosos, Kobe fue homenajeado públicamente el pasado 24 de febrero del 2020.

La élite del deporte y la NBA se reunió en el Staple Center de Los Ángeles para despedirse de la estrella de los Lakers, Kobe Bryant y su hija Gianna, con hermosos y emotivos discursos y show musicales.

Beyoncé fue la encargada de abrir la ceremonia con “Xo” y “Halo”; sin embargo, no pudo resistir más y rompió en lágrimas al despedirse de su amigo.

Uno de los discursos más memorables fue el de Michael Jordan, quien aseguró que trató de convertirse en el mejor hermano mayor para Kobe, además de compartir experiencia y técnicas de juego.

Recordó cómo Bryant le pidió consejos para entrenar a su hija Gianna:

“Me mandó un mensaje hace unos meses en el que decía, ‘estoy intentando enseñarle algunos movimientos a mi hija, ¿en qué pensabas cuando estabas aprendiendo?’. Le digo: ‘¿a qué edad?’. Me responde, ‘12 años’. Continúo: ‘a los 12 años yo estaba jugando al béisbol’. Y me manda un mensaje que dice: me estoy partiendo de la risa“.