Koya: El ejemplo perfecto de dejarnos sorprender

Ubicado en el centro comercial, Parque Duraznos, y con un mes de apertura, este nuevo restaurante promete una experiencia completa, mezclada con el arte de la cocina para todos sus clientes.

Hiroshi Kawahito es el chef a la cabeza, quien con más de 17 años de experiencia en la cocina y una historia como ninguna otra, imprime el sabor de su cultura en forma de arte, con un curso de siete tiempos.

El primero constó de un Tiradito de King Kampachi, marinado con salsa ponzu y aceite de trufa blanca; acompañada de ralladura de trufa negra de invierno, ikura y mentaiko. Siendo este el primer plato, preparó el paladar para lo que venía posteriormente.

En segundo lugar, se sirvió una almeja chocolata a la mantequilla, con ikura y una ostra con agua de chile. La mezcla entre picante y dulce puede sonar algo no tradicional, pero sorprendentemente, se complementaron de manera grata.

A selección del chef, se prepararon 4 nigiris al instante, detrás de la barra de mármol blanco y madera clara que adorna el lugar, típico de barrio japonés. El primero presentado, se trató de lubina rayada con una pizca de zest de limón, posteriormente king salmon de nueva zelanda, añejado por ocho días, y finalmente chūtoro y otoro añejados por 15. El último curso, cerró el menú con cinco rollos conformados por salmón, atún, pescado blanco, cebollín y salsa de cangrejo. Acompañando los alimentos, se sirvió sake Junmai Kojo.

En palabras de Hiroshi, menciona que a diferencia de muchos chefs, él nunca soñó con ser uno cuando era más joven. En realidad, surgió de una necesidad debido a la situación económica en la que estaba su familia durante su infancia “Mi madre me decía que tenía que aprender a cocinar con lo que fuera para no pasar hambre”.

Hiroshi nació en la ciudad de Tokio para después mudarse a Los Ángeles para buscar su pasión, al no tener éxito, decidió regresar a su país donde consiguió trabajo como lavaplatos, hasta finalmente terminar en la cocina.

Dentro de su filosofía y con casi 30 años de carrera, el chef japonés menciona que soñar con querer hacer algo no es suficiente. Uno tiene que salir de su zona de confort para encontrar el éxito y sobresalir. “ Yo vengo de una educación masomenos militar en donde me gritaban casi todos los días pero eso no significa que debamos de seguir cometiendo errores para aprender de ellos”,explica Hiroshi.

Respecto a KOYA, el chef comenta que entrar al restaurante, es como entrar a su cerebro y la forma en cómo él pensó e imaginó este espacio. “Creo que respecto a este restaurante, le puse un 180% de mi pasión, conocimiento e inspiración. Yo diseñé todo, el piso, la barra, la iluminación e incluso la playlist musical que quiero que suene, la música es importante para la cocina omakase”, agregó.

Cocinar es un arte, de eso no cabe duda. En palabras de Hiroshi, él explica que su intención con su arte y este restaurante es comunicar precisamente eso. “Creo que el cocinar viene del alma y naturaleza. Lo que yo hago, se trata de tomar lo que nos rodea y traducirlo en comida. Yo soy una persona algo tímida, no me gusta hablar tanto. Pero he descubierto que la comida es un medio perfecto para comunicarle a la gente mi arte y lo que me gusta hacer. La cocina Omakase” comentó.

Finalmente, el chef se despidió compartiendo un consejo directo de la cocina japonesa. “Son dos cosas las que te quiero decir. Tienes que ser obstinado, pero también tienes que ser flexible. Dependiendo de la situación, tal vez a veces debas mantener tu postura hasta el final, pero en otras, tenemos que ceder y estar abiertos al cambio de opinión. Esas dos cosas me han ayudado a aprender mucho”.