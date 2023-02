La artista Karla de Lara nos habla sobre su pasión por el arte

Con una pasión por explorar mundos desconocidos y sobrepasar los límites, Karla de Lara vive de la invención y la expresión a través de su arte, que además refleja sus sentimientos, pasiones, angustias y experiencias de vida.

¿Qué es para ti el arte pop hiperrealista?

Yo por mucho tiempo me consideré alguien que pintaba arte pop, hasta que un día quise llevarlo a un grado de mayor dificultad y más detalle. Los retratos que a veces hacía, tenían 6 o 7 colores. Pero entonces comencé a usar más, 40 0 50 colores. Hoy en día hago cuadros que tienen hasta 70 u 80 tonalidades de gris.

Karla agrega que el hiperrealismo debe de parecerse a una imagen, es decir, que la obra tenga tanta atención de detalle respecto a la luz, sombras y técnica, que parezca incluso una fotografía. Según Karla, críticos de arte comenzaron a decir que eso ya era hiperrealismo. Sin embargo, ella asegura que el hiperrealismo consta de esa imagen perfecta que asimila la realidad. “Hubo unos críticos que inventaron este término de arte pop hiperrealista como haciendo una simbiosis entre lo que yo me refería a arte pop y el hiperrealismo. Entonces, se empezó a usar ese término común en mis cuadros, hasta que alguien dijo que yo era la madre del arte pop hiperrealista así que lo adopté” compartió Karla. Ella explica que inventó una técnica a base de tinta y cera, la cual surge por su gusto de utilizar acuarela en sus pinturas, debido al efecto que este causa. Fue entonces cuando comenzó a buscar distintos materiales que pudieran lograr el mismo efecto, para así poder entender cómo estaba compuesta la acuarela. “Era imposible conseguir el mismo trazo a menos de que fuera acuarela, así que empecé a hacer muchos experimentos desde la base y tratar de convertir los efectos en un material que fuera mucho menos efímero”

La pintora explica, que este proceso está patentado, ya que tiene varios pasos que ella evolucionó hasta llegar al resultado deseado. Por otro lado, Karla menciona que gracias a esta técnica, sus cuadros tienen este minucioso detalle, lo cual hace que sus cuadros y la técnica con los que son pintados, los haga totalmente únicos.

¿Qué es lo que como persona y artista, te mantendrá pintando toda la vida?

Yo creo que todos tenemos una pasión que nos mueve, si tú amas lo que haces, siempre lo vas a querer hacer. Para mí es algo que quiero hacer hasta el día que me muera porque todos los días amanezco con ganas de pintar. Cuando estoy enfrente del lienzo, solo soy yo y mis ideas, es como mi forma de meditar.

El pasar por distintas experiencias de vida, ¿cómo evoluciona tu forma de pintar?

Yo pienso que los seres humanos estamos siempre en evolución y cada etapa que vivimos, nos forja de nuevas experiencias, conocimientos y sentimientos. Para mí todo eso me mueve y me genera nuevas ideas y emociones que plasmar. Por otro lado, por supuesto que te cambian la manera de pintar, yo no pinto igual hoy que hace un año ni mucho menos cuando era adolescente. Yo creo mucho en las energías y todos mis cuadros tienen un poco de la mía en ellos. Karla afirma que la energía que nos transmite un cuadro no está basada solo en los colores usados, a pesar de existir parámetros para lo que expresan los colores, también son muy importantes la técnica, la fuerza de la pincelada y finalmente nuestras intenciones.

“Puedes pintar la misma escena dos veces pero si sientes distintas emociones, es imposible que te quede igual, por el simple hecho de lo que sientes al hacerlo. Un ejemplo de esto, es al pintar un rostro, con aspectos tan pequeños como la luz, puedes cambiar por completo la expresión en el retrato de una cara, cuando se cambian los destellos de los ojos. Asimismo, ella explica que cuando le encargan un retrato, para Karla es muy importante retratar de manera casi exacta, la energía y humor de esa persona. Por eso, prefiere conocer por lo menos un poco a alguien, antes de retratarlos.

Si pudieras conocer o platicar con tres artistas, ¿quiénes serían?

El primero sería Van Gogh, me encantaría, y la razón es porque creo que él no era consciente de lo que pintaba. El simplemente lo hacía desde su genialidad, desde su locura interior, todos los artistas estamos un poco locos, solo algunos somos más funcionales (risas).

Picasso era un genio diferente con un autoestima increíble, a quien no le importaba que su arte fuera valorado sino que él le daba muchísimo valor a sus obras. Me fascinaria verlo trabajar en vivo. Ambos eran artistas que pintaban en una sola intención, soltaban sus emociones y energía en una sola pincelada. El tercero sería Toulouse Lautrec, quien casi siempre pintaba en la oscuridad, opuesto a Van Gogh. Ese aura de misterio y submundo bohemio, hacen que sus cuadros y él, fueran muy interesantes.

Principalmente, Karla tiene dos colecciones dentro de su arte, una de ellas, es el pintar el espacio donde estos artistas vivían y trabajaban. Ella explica que la mayoría de las personas, solo conocíamos a la mayoría de estos pintores por su trabajo, pero a veces olvidamos en qué lugares del mundo vivían; bajo qué contexto histórico o simplemente sus experiencias de vida. “El meterte a su mundo como si hubiera una cámara oculta dentro de su estudio y verlos en su intimidad, es lo que me parece muy atractivo. Tratar de experimentar esas emociones que ellos sentían en ese momento, al crear su arte. Al pintar estos espacios, también trato de emular la forma en que ellos pintaban en esa época, pero dentro de mi propia técnica y estilo” explicó.

¿Cuál es tu opinión respecto al ahora “arte de inteligencia artificial”?

El mundo está evolucionando entonces número uno, no podemos negarnos a lo que está sucediendo ni negarnos a nuevas tecnologías. Pero también tenemos que respetar el valor de la plástica, de lo que se hace con las manos, con las emociones. Sin embargo, también hay que explorar estas nuevas tecnologías, por ejemplo yo he estado haciendo NFT’S pero la diferencia de las mías a las del resto, es que son creadas a partir de una obra y solo hago una NFT, no una serie. De esta manera, así mantengo el valor de pieza única. Este año, es el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, así que a 200 años de que se forjó esta alianza, Karla fue elegida para ilustrar este histórico evento. Actualmente, Karla tiene 6 piezas y un NFT, expuestas en el Instituto Cultural de México en Washington D.C. los cuales exponen la amistad que hay entre estas dos grandes naciones. “Mi intención con esto, es acercarnos y reforzar este lazo que tenemos entre nosotros en vez de que nos pongan como enemigos o rivales . ¡Todo lo contrario! Mi intención es vernos como vecinos y aliados.” agregó.

Por el momento, Karla nos reveló que para conmemorar el bicentenario, pintará un mural en México, en un lugar muy importante para el país. Asimismo, a mediados del año, viajará a los Emiratos Árabes Unidos, donde también expondrá su arte, para finalmente cerrar el año en Shangai, con otra exposición.

Platícanos algún consejo para quienes deseen dedicarse al arte

Yo creo que todos podemos vivir de lo que nos gusta si de verdad nos apasiona, de ser ese el caso, trabajaremos de día y de noche. No vamos a querer parar nunca, vamos a dar todo lo mejor de nosotros y sacar lo mejor que tenemos. Es como cuando tienes un hijo y en la escuela te dicen que es malo en matemáticas pero espectacular en el arte. ¿Qué hacen los papás? Lo meten a clase de matemáticas y no de arte! Hay que exaltar nuestros dones para lo que somos buenos por que si los practicamos, seremos excelentes. Finalmente, Karla nos compartió que tiene una exposición en el Hotel Sierra Nevada, en San Miguel de Allende. Donde en el mes de marzo, dará una masterclass donde por primera vez enseñara su técnica para pintar. Karla explica que ella siempre representará a su país con el mayor honor posible ya que llevar la bandera Mexicana, es de las cosas más bonitas e importantes que ella considera.