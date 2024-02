La ceramista Perla Valtierra pone en alto la artesanía mexicana

Fotos Christopher Armenta

La artesanía, la contemporaneidad y la mexicanidad se fusionan en un instante para crear piezas atemporales que encapsulan la visión de Perla Valtierra. Los inicios de su carrera como ceramista se remontan a sus días de estudiante de Diseño Industrial, cuando tomó un taller de cerámica. Un poco perdida ante qué era lo que seguía para ella en cuanto se enfrentara al mundo laboral, encontró una nueva pasión que delimitaría una nueva línea para su trabajo. “Es fuerte, porque uno decide estudiar una carrera cuando todavía es muy joven. Recuerdo que en esa época no tenía mucha claridad. Estaba entre arquitectura y diseño industrial y me agobiaba el no saber decidir”, menciona Perla.

Siendo hija de un padre fotógrafo y una madre que se desarrollaba de igual manera en el ámbito cultural, Perla tuvo la facilidad para realizar cientos de viajes a distintas comunidades. En estos, logró ir desarrollando, además de cierto bagaje cultural, una apreciación amplia por la artesanía. Valtierra comenzó a emplear el concepto de arte-objeto tras vivir un año y medio en Japón, donde sublimaba objetos de la vida cotidiana ante una nueva visión.

Su misión era crear piezas de uso diario, que tuvieran una esencia que permeara más allá de su uso, y pudieran causar un impacto gracias a su estética. Al final de cuentas, cada cosa que hacemos termina convirtiéndose en un ritual, desde el tomar el café hasta el escribir, y qué mejor que acompañar estas pequeñas ceremonias, que damos por sentado, con piezas que prevalezcan y hablen por nuestra visión estética.

Su estudio de la cerámica explora distintos tipos de barros, y cada pieza se adecúa dependiendo de la comunidad en la que esté colaborando. Actualmente, sus piezas son elaboradas de la mano de un artesano en Guanajuato. “Me gusta el color y la forma, y es a través de un juego entre estas como logro dar vida a las piezas”. En la actualidad, existe un discurso que pretende separar a la artesanía del arte, cuando en su centro, la artesanía es el predecesor del arte.

Perla Valtierra ha logrado revalorizar a la artesanía como arte, creando piezas que exploran su funcionalidad, y otorgando un objeto que promueve el coleccionismo accesible. Entender los contextos de los artesanos, los mensajes que desean transmitir y las tradiciones arraigadas en sus piezas es lo que ha nutrido las piezas de Perla Valtierra. Ante su gran éxito, Valtierra tiene presencia en distintos países como Japón, Bélgica y Francia, permitiendo que personas extranjeras se adentren en el mundo de la artesanía mexicana