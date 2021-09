La chef Grace Ramírez y su labor filantrópica en medio de la pandemia

Por Diana Laura Sánchez

La chef Grace Ramírez, conocida como “La Latina”, nos platica en entrevista sobre su pasión por la cocina y su labor filantrópica desde Nueva York en medio de la pandemia.

Grace Ramírez nació en Miami y fue criada en Venezuela, su pasión por la cocina la ha llevado a participar en varios proyectos importantes. Grace es voluntaria y asesora del trabajo de filantropía social de World Central Kitchen (WCK), además es activista de United Nations y embajadora mundial de Ron Zacapa. Es reconocida por empoderar a niños, mujeres y minorías para que encuentren y desarrollen su pasión en la vida.

Durante la pandemia, fue parte de la causa de WCK en alimentar a más de 100 mil latinos en Nueva York. Actualmente comparte su amor por la cocina en diferentes programas de televisión.

¿ Cómo nació tu amor por la cocina?

Por mi familia venezolana en la cual todo giraba alrededor de la cocina, siento que era la forma en la que mi abuela unía los domingos a una familia de más de 70 integrantes, todo mundo quería probar un poquito de su maravilloso sazón. Cuando me mudé a Estados Unidos extrañaba muchísimo eso y realmente quería recrear eso en mi cocina, desde que tenía 18 años empecé a hablar con mi abuela sobre comidas y recetas para aprender de su sazón y sus maravillosas creaciones, así que poco a poco fui experimentando y agarrando tips.

¿A qué retos te has enfrentado y cómo lograste salir adelante?

Me encanta hablar de los retos, para mí siempre ha sido muy duro, todos los días es como caminar en un pantano muy espeso con muchos cocodrilos y pirañas, he pasado por muchas cosas, mi familia ha tenido que emigrar a diferentes países, ha sido duro el reto de ser una mujer latina aunque crecí en una casa privilegiada. Mi familia es latina entonces, estar sola, ser mujer y minoría ha sido complicado.

Pasar de ser productora y directora de televisión a ser chef fue durísimo, también haber estado en Master Chef, lograr un casting de 60 mil personas y después perder fue muy duro. He tenido muchos momentos en los que he sentido que no puedo con esto, literalmente lloraba todas las noches cuando llegaba de la escuela culinaria porque me parecía sumamente complicado y difícil ir a la escuela, mis amigos me ayudaron porque realmente no era yo, sentía que no era lo suficientemente linda, alta, inteligente y que en la cocina no era lo suficientemente rápida, siempre he tenido muy buen sazón gracias a la familia, pero quienes me ayudaron de verdad a llevar la cocina de casa a lo profesional fueron mis amigos mexicanos que me ayudaron en las cocinas profesionales aquí en New York.

¿Cómo logras equilibrar lo que necesita cada platillo?

El equilibrio que tiene cada platillo es clave, lograr el equilibrio de texturas y sabores para mí es algo esencial ya que los platos a veces tienden no ser balanceados o tienen la misma textura, se trata de crear capas de sabores y texturas en la boca para que realmente pueda haber una explosión y que te quedes pensando en que habrá sido esto.

¿Tienes preferencia por cocinar algún platillo en especial?

La cocina mexicana me ha llevado bajo sus alas, México se ha convertido en mi segundo hogar y el lugar que me ha enseñado mucho de métodos ancestrales como el comal, la tortilla, el maíz, chiles secos etc. Diferentes métodos que antes no sabía y la comida latina me fascina, experimentar con ella una arepa recién hecha le ayudó a mi corazón porque es lo que comía todos los días en mi casa en Venezuela pero también me fascina hacer un tamal, me parece que es de las cosas más hermosas que uno puede hacer, la labor que lleva un tamal es algo muy especial, he tenido la fortuna de aprender a hacer tamales en México con varias madres, abuelas de mis amigos colegas y yo creo que el maíz y el tamal es algo que nos une como latinos.

¿Cómo ha sido para ti trabajar en pandemia?

Para mí ha sido muy diferente a la mayoría de la gente, he trabajado durante toda la pandemia sin parar, yo tuve COVID y al principio me asuste mucho.

Me llamó mi jefe de la organización del trabajo y me dijo -estamos en una emergencia, New York va a cerrar, habrá mucha gente sin comer, estamos entrando en un estado de emergencia así que hay que darle de comer a New York- y eso fue lo que hice.

Tengo más de siete años viviendo en New York, conozco a muchos colegas de la industria así que rápidamente empezamos a reactivar los restaurantes como centros de distribución de comida, al principio compramos las comidas a un distribuidor grande que nos ayudara a hacer volumen y después poco a poco fuimos activando los restaurantes para que ellos cocinaran a su comunidad, durante la pandemia eran 100,000 comidas al día, yo supervisaba más de 250 restaurantes, pero para mí lo mas importante era ayudar a los restaurantes porque hay que acordarse que es un efecto domino y todos mis colegas que están detrás de las cocinas se habían quedado sin trabajo y sin darle de comer a su familia.

¿Cómo fusionas el lugar donde naciste con tus platillos?

Realmente es interesante porque yo he agarrado un poquito de todo, mi padrastro es Peruano, mi madre es Venezolana pero vivo en México, mis cocineros son mexicanos, ecuatorianos, hondureños, salvadoreños así que yo he agarrado un poco de todo pero principalmente me apasiona la comida mexicana. Los mayas eran una base imperativa que es nuestra cocina hoy en día, he logrado hacer una fusión pero uso con mucho cuidado esa palabra porque para mí la comida latina es una fusión por nuestras tradiciones por nuestras culturas y la influencia Europea entonces al final he logrado agarrar una rica cultura de la comida latinoamericana y la he plasmado en lo mío.

¿Qué te inspira a cocinar cada uno de tus platillos?

Gracias a Dios he tenido la fortuna de viajar mucho, hago festivales de comida con grandes colegas cocineros mexicanos y para mí eso me inspira ver que esta haciendo Javier Placencia ver que esta haciendo un Rufo de Onix en Tijuana o irme a otro festival de comida y de ahí te inspiras, también comerte un taco en un mercado, yo me inspiro un poco de todo, me encantan las técnicas que utilizan con esa frescura.

Platícanos acerca de tu labor filantrópica

La parte filantrópica me da gasolina para seguir adelante, uno hace cosas filantrópicas y yo siempre digo que en el dar yo me encuentro porque esto que se ha logrado con “la latina” ha sido muy duro, hay mucho sacrificio, no parar, sentarse literalmente a llorar y seguir, hay momentos en que uno dice no lo voy a lograr, no voy a poder y yo creo que mi escape o mi encuentro ha sido de alguna manera filantrópica ya que uno dice no puedo o ¿por qué esto no me está llegando a mí?, es una cosa muy cultural sentirnos un poco víctimas de lo que nos pasa, cada vez que yo me siento así he tenido la fortuna de que siempre tengo la oportunidad de dar a la comunidad y utilizar el regalo de Dios: la vocación y eso a la vez crea un efecto domino, así fusiona el universo, mientras más das más recibes.

¿Cómo nació la idea de escribir tus propios libros?

La latina es mi primer libro, después viene un libro en el que quería hacerle un homenaje a la olla de presión en la que mi abuela cocinaba muchísimo y hoy en día se ha vuelto muy de moda. En La latina incluyo muchas recetas fáciles y accesibles de 20 minutos y cinco ingredientes para hacer una rica comida, y mi otro libro es The receptive con los mejores chefs del mundo, me sentí muy honrada en ser parte de el y ha sido un gran logro.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Gracias a Dios hay muchos proyectos en puerta, mi próximo proyecto es una incubadora, enseñarles a las mujeres a saber un poco más del arte culinario para tener la vocación de como hacer cosas relacionadas con el maíz.

Va a ser una celebración a mi abuela, a las mujeres de mi familia, a las Marías y a las mujeres, el maíz nos une de alguna manera en toda Latinoamérica de México hasta Argentina, será una escuela para las mujeres que fueron afectadas durante la pandemia aquí en New York para que tengan una herramienta para trabajar o abrir su propio negocio, además que sea un lugar donde comer un delicioso tamal, haya tortillas ricas quesadillas y un lugar que sea como una luz para la comunidad.

¿Qué es lo que más amas de tu profesión?

Yo realmente tengo el privilegio de amar mi profesión, amo esta industria es realmente fascinante, apasionante y dura pero no la cambio por nada, yo como hija única nunca había estado tan acostumbrada a trabajar en equipo ni sabia lo que era formar equipo y amo eso de la cocina, tienes que contar con tu equipo para todo desde el que compra el tomate hasta el que lo cosecha y te lo lleva y después el que te lo hace hasta el mesero que lo lleva al comensal, es una cadena que tienes que tratar con mucho respeto y yo amo que siempre digo que si te metes en problemas a la primer persona que llamas es a un amigo chef porque ellos siempre van a estar despiertos después de las dos de la mañana así que si tengo el privilegio de amar esta industria.

¿Cuál es tu sueño más grande sueño?

Crear un modelo de negocios sustentable donde yo pueda ayudar a la mayor cantidad de gente, respetar cada paso de la cadena, al agricultor, al que ayuda a cocinar, al que nos consigue los productos y a la vez genere ingresos para poder emplear cada vez a más gente. Además me gusta hacer shows de televisión porque me dan esa pantalla al universo que me hace alcanzar cada vez a más gente.

“Mi corazón es mitad mexicano, México me ha dado grandes oportunidades no solamente dentro del país, también en Estados Unidos, estoy sumamente agradecida”, finaliza Grace