“La enseñanza que me dejó la pandemia es vivir el ahora”: Luis de Llano Macedo

El productor de televisión lanzó su tercer libro titulado “El umbral. Bitácora de mi autoexilio”, mismo que escribió durante la pandemia.

Luis de Llano Macedo, el productor de televisión más reconocido de México –destacado por haber creado las telenovelas como Alcanzar una estrella, Cachún, cachún, ra ra!, Atrévete a soñar y el grupo musical Timbiriche – publica su tercer libro titulado “El umbral. Bitácora de mi autoexilio”, un compilado de vivencias durante el confinamiento por la covid-19.

En entrevista con CARAS México, el escritor explicó qué fue lo que lo llevó a realizar este libro: “Quise hablar del umbral de este tiempo, de este cambio que ha venido tan fuerte y que nos ha afectado, nos sigue afectando y nos seguirá afectado”.

Además, agregó que si algo aprendió durante el confinamiento es el detenerse, ser consciente de las personas que hay a su alrededor y acercarse más a su lado espiritual.

“Me concienticé de la necesidad espiritual que todos olvidamos hace mucho tiempo. Me acerqué más a mi mujer, más a mis hijas, me acerqué más a mucha gente que quería yo y que de pronto comenzó a irse”, dijo.

Una introspección

El libro es una recopilación de vivencias de Luis de Llano Macedo durante el confinamiento, que lleva al lector a diferentes etapas de su vida a través del tiempo, incluso nos adentra al futuro.

El escritor sumerge al lector en la reflexión: ¿qué nos ha dejado la pandemia? ¿te ha mostrado lo frágiles que somos? ¿por qué dependemos en la actualidad totalmente de la tecnología? ¿éramos más felices sin la World Wide Web?

Capítulo a capítulo y narrado de una forma excepcional, el productor de televisión nos presenta cómo es que dejamos pasar las pequeñas cosas y los pequeños momentos que son en realidad enormes detalles y enormes momentos que pueden darnos lo que tanto anhelamos: la felicidad.

El hombre del parque

Durante la entrevista, Luis de Llano Macedo comparte con CARAS México uno de los extractos de su libro:

En los extremos, el paradigma, la locura y la sabiduría comparten un grado de luminosidad.

Hace unos días, antes de la hecatombe, caminando hacia mi oficina vi a un hombre cantando en la esquina del parque frente a mi casa. Eso no tiene nada de raro, lo raro es que este señor, anciano, bien vestido, estaba allí, solo, cantando en perfecto inglés un tema de los Beatles; no pedía dinero, y por supuesto, nadie se lo daba, “qué curioso”, pensé, “cómo abundamos locos”.

Pero lo verdaderamente extraordinario es que después de cantar, se puso a platicar animadamente con alguien, quien no existía más que en su propio mundo.

Sentí escalofríos y pena por él, y por el efecto espejo, pero después de que pasé a su lado, caí en cuenta que el hombre a quien a primera vista creí solo, pobre y loco, no necesitaba ni dinero, ni compañía, ni mi pena, solo había sacado a pasear sin correa a su propia soledad y juntos le cantaban, no a la gente, sino a la vida, en un éxtasis de alegría y hasta cierto punto, de egoísmo e indiferencia.

Que no era locura sino iluminación, que puede estar perfectamente “casado” con su soledad (hasta que el bip de celular nos separe) y ser feliz.

En estos tiempos de aislamiento pandémico, mi querida soledad (mi inseparable chole) y yo nos vemos al espejo, reímos juntos y les compartimos esta nota cantándoles por este TikTok mental y a manera de mantra, una canción de los Beatles: “Nothing’s gonna change my world, nothing’s gonna change my world… across the universe”.

El aprendizaje

Finalmente, y respondiendo de una manera honesta y sin rodeos, Luis de Llano Macedo reconoce que lo que la pandemia le dejó como aprendizaje sin duda alguna es: “que no soy nadie”.

Y añadió. “La enseñanza que esta pandemia me dejó al escribir este libro es vivir el ahora”.

