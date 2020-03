La esposa de Justin Trudeau da positivo para coronavirus

La mañana de este jueves 12 de marzo el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que tanto él como su esposa, Sophie Gregoire Trudeau, habían decidido estar en confinamiento como medida de precaución luego de que ella presentara algunos síntomas.

Tras una serie de estudios y exámenes, Sophie finalmente fue diagnosticada con coronavirus, así lo dio a conocer la oficina del primer ministro la noche del jueves.

Sophie Grégoire Trudeau has tested positive for the coronavirus. She and the Prime Minister will be self-isolating for 14 days. pic.twitter.com/Eh73CupIIX

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) March 13, 2020