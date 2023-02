La Miss Universo R’Bonney Gabriel habla sobre su polémico triunfo

Luego de que R’Bonney se coronara como la mujer más bella en el certamen Miss Universo, surgieron muchas reacciones al respecto.

Por Karla Gómez

En redes sociales han surgido muchas críticas hacia el resultado de Miss Universo 2022 que se llevó a cabo la semana pasada, pues la ganadora, R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, no era la favorita de la audiencia, quienes han alegado que había chicas mejores durante el certamen. Otro punto que ha resaltado en esta polémica ha sido la pasarela de trajes típicos, pues Miss USA al usar un traje tan pesado sacrificó un poco la fluidez de sus movimientos dejando ver un poco de rigidez versus la favorita, Miss Venezuela, que se quedó como primera finalista del certamen. Amanda Dudamel fue en esta ocasión, la representante de Venezuela en el certamen y a la que muchos daban por ganadora a la hora de anunciar quien ganaría la corona de la edición 2022. Ella es diseñadora de moda y modelo, y a sus 23 años desempeñó un increíble papel en el certamen que hizo que fuera la favorita de muchos. Ahora está dedicada a seguir con sus proyectos personales y seguir empoderando a las mujeres y personas de su comunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amanda Dudamel (@amandadudamel)

Amanda ya ha pedido respeto para R’ Bonney quien es una persona como todos, y que ha ganado gracias a su esfuerzo de años y pide a sus seguidores en Instagram celebrar con ella el lugar que ella misma ha obtenido, declarando admiración por la nueva Miss Universo 2022.

¿Qué ha dicho la nueva Miss Universo ante esto?

R’ Bonney por su parte se ha pronunciado también ante el acoso e insultos que ha recibido en redes sociales de la mejor manera, que es luciendo la corona que se ganó, haciendo un shooting desde el Empire State luciendo feliz y comprometida con su nuevo papel de Miss Universo. Además, declaró ante los medios que ella no es alguien que se tome muy en serio las reacciones negativas. “Me encanta ver los memes. Me hacen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando subí al escenario”, reveló al cuestionarle sobre el viral traje de “Mujer en la luna”, por el que ha sido tan criticada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por R’Bonney Nola (@rbonneynola)

“Pesaba demasiado para que lo portara más de 30 minutos, a lo mucho”, “Me dolió la espalda al final de la noche. Decidí usar tacones en vez de zapatos deportivos. No sé porqué hice eso, pero ¡lo hice!”, dijo. En cuanto al favoritismo del certamen, R’ Bonney ha declarado que esta es una oportunidad para demostrarle al mundo que, a pesar de enfrentar negatividad que todos podemos sufrir en internet, no debes dejar que te perturbe esto, pues tu trabajo habla por si solo. Ella se preparó por más de 3 años para estar en el concurso y lograr coronarse.

¿Quién es R’ Bonney Gabriel?

R’ Bonney, la ganadora de Miss Universo en su 71ª edición tiene 28 años de edad, es diseñadora de moda ecológica, y además, se encarga de dar clases a mujeres que han sufrido de violencia doméstica o tráfico de personas. Tiene un origen texano – filipino, y es la novena Miss Estados Unidos en ganar el certamen de belleza mundial. Hija de Remigio Bonzon, más conocido solamente como R Bon de origen filipino, quien consiguió una beca de estudios y por eso pudo mudarse desde Filipinas a EE:UU, país al que arribó con solamente 20 dólares en el bolsillo; y Dana Walker, una empresaria texana. Ambos siempre han apoyado a su hija y sabían que ella sería coronada sin dudarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe (@missuniverse)

Otras Misses también dieron su punto de vista

Ante esta situación y los rumores de fraude durante la última edición de Miss Universo, la también ganadora de este certamen en 2010, Ximena Navarrete habló a favor de la institución, pues además, fungió como una de las juezas de la 71° edición, asegurando que no hubo forma de que los resultados fueran modificados en búsqueda de favorecer a una competidora en específico. “Sólo les puedo decir que somos un jurado votando en una computadora; los números y que ponemos no hay manera de moverlo, de que esto sea algo ilegal o mal hecho”, puntualizó. Andrea Meza, ganadora del certamen en 2020 también felicitó y apoyó a la nueva ganadora 2022 desde su cuenta de Instagram, en donde la recibió en la hermandad de Misses coronadas con este mensaje que dividió los comentarios de sus seguidores: “Te mereces esto tanto, brillaste durante toda la competencia. Estoy segura de que vas a hacer cosas increíbles como Miss Universo, ¡no puedo esperar para presenciarlo todo!”.