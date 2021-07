La reciente novela de la escritora María Dueñas es todo un éxito

MARIA DUEÑAS

Un buen día la escritora decidió dar un giro de 180 grados. Esta manchega (nacida en Puertollano) dejó su vida académica para convertirse en una verdadera máquina de escribir y ser dueña de su tiempo, un tiempo que fue hilando entre costuras y con una gran templanza que le ha llevado a ser una de las escritoras españolas con gran éxito en el panorama literario y con más novelas vendidas. ¿Quién le iba a decir a María Dueñas que tras su periplo como profesora en la universidad iba a convertirse en una renombrada autora de novelas?

Sencilla, elegante, cercana, amante de la cultura, viajera y con una gran dosis de humildad, esta manchega acaba de lanzar su nuevo ‘niño’ literario, Sira, una novela distribuida en España y América Latina, con una tirada de 500 mil ejemplares.

Una cifra de infarto. Pero son números que a María Dueñas no le asustan. La escritora es toda una mujer de retos y el tamaño de sus cifras no solo no le impacta, sino que significan un verdadero reto. Sira, El tiempo entre costuras y La templanza están siendo todo un fenómeno. De todo ello, nos habla la escritora española en una entrevista concedida a CARAS México.