Las 8 frases más emotivas del primer discurso de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

Claudia Sheinbaum Pardo, en su histórica toma de protesta como la primera mujer presidenta de México, ofreció un un discurso conmovedor y lleno de esperanza para el futuro del país.

En sus palabras, destacó la importancia de la inclusión, la cultura y el papel de las mujeres en la sociedad.

Discurso de Claudia Sheinbaum en su toma de protesta

Sin duda, el fragmento más emotivo del primer discurso de la presidenta de México fue el relacionado con las mujeres. La llegada de Sheinbaum Pardo a la Presidencia ha sido recibida con optimismo y entusiasmo por millones de mujeres. La propia presidenta ha enfatizado al respecto: “No llego sola, llegamos todas”.

Aquí recopilamos varias frases que resuenan especialmente por su emotividad y su visión de un México renovado y equitativo.

1. Sobre la libertad de expresión

En nuestro gobierno, garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo.

2. De las capacidades de las y los mexicanos

Las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad, tesón y capacidad de sobra. Estoy convencida que no podemos quedarnos atrás en el desarrollo tecnológico propio. Pensémoslo, tenemos grandes pensadores e innovadores desde tiempos prehispánicos, tenemos universidades y tecnológicos de primera y las y los mexicanos somos trabajadores y creativos.

3. Del lugar de las mujeres en la historia

Durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres, poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo.

4. De las oportunidades para las mujeres

Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México desde diferentes trincheras y también sabemos, que las mujeres podemos ser presidentas y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidentA con “A” al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera, con “A”, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra, existe.

5. Reconocimiento a las mujeres a lo largo de la historia

Hoy quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron.

6. De los logros de las mujeres para llegar a este momento

Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron, llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas, las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyar a las demás, a las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas, llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, a las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles, o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento, llegan nuestra madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslo todo, nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse, llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestros más grandes sueños y anhelos, llega con nosotras el pueblo de México, hombres y mujeres empoderados, la transformación les devolvió la dignidad, la libertad y la felicidad y nunca nadie más se las podrá arrebatar.

7. Reconocimiento a las culturas originarias

México es un país maravilloso, con un pueblo extraordinario. Somos una gran Nación. Aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el maíz, el cacao, el jitomate; que construyeron pirámides monumentales, que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de un cambio constante.

8. El compromiso como mujer mexicana

Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gobernaré para todos y para todas y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria.

Estas frases destacan el compromiso de Sheinbaum con la continuidad de la transformación iniciada por sus predecesores, así como su enfoque en la inclusión, la justicia social y un profundo respeto por las raíces culturales de México. Con su mandato, Sheinbaum promete un también un liderazgo que aspira a ser tan histórico como emocionalmente resonante.