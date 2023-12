Las CARAS de emprendimiento: Leila Autrique

El mundo de la moda le abrió las puertas a la joven y talentosa emprendedora y ella le abrió las puertas a un sector único de la moda, que fuera para absolutamente todo el mundo. Con su marca de ropa Autrique Brand, se dedicó no solo a crear prendas de calidad, sino a ser una marca inclusiva, innovadora y audaz.

Leila Autrique crea conversación con su estilo y talento. Tuvimos el gusto de adentrarnos a su vida como emprendedora y esto fue un poco de lo que nos compartió.

Queremos saber de qué trata tu emprendimiento

Autrique Brand es una marca que nos enfocamos en dar una propuesta de diseño de moda transformable y adaptable. Nos enfocamos en que todas nuestras piezas sean adaptables para personas que tengan algún tipo de discapacidad y que las piezas se puedan usar de muchas maneras distintas. Queremos que le puedan sacar provecho a una sola prenda, ya que se puede usar de diferentes formas.

Einar González

¿De dónde salió la idea de hacer ropa adaptable para personas con alguna discapacidad?

Yo tengo un hermano con discapacidades y mi tesis de la universidad la hice en moda adaptable. En realidad, mi marca empezó siendo una sastrería italiana y después de la buena retroalimentación que recibí de mi tesis decidí enfocarme en eso.

Otra razón que me impulsó a hacerlo fue que hay mucho espacio en el mercado para ello, porque nadie lo está abordando y es un problema que al final se tiene que solucionar.

Nuestro principal motor es dar una propuesta de diseño con calidad y aparte, hacemos todo en México y tenemos toda esta parte de adaptabilidad en nuestras piezas.

¿Cuáles fueron los primeros pasos que tomaste para lanzar tu marca?

Los primeros pasos fueron ir hacia enfrente con todo lo que platiqué de la tesis para poder lanzar la marca. En ese entonces, yo estaba en Italia, entonces tuve que regresar a México y encontrar una maquila mexicana para poder empezar a producir. Me lancé y conforme el camino he visto ajustes, cambios y mejoras.

¿Cuál fue el objetivo de crear algo que fuera tuyo?

Siempre tuve en mente generar trabajo en México. Creo que hay muchísima “fuga de cerebros” en México y Latinoamérica y yo siempre he estado muy peleada con eso, porque creo que uno puede generar las oportunidades que quiera dentro de su país.

También, siempre he sido una persona muy autónoma y siempre me ha gustado trabajar para mi y hacer mis sueños realidad en vez de hacer los de alguien más realidad.

Einar González

¿Qué fue lo que te llevó a tener interés en el mundo de la moda?

Desde chica he sido muy creativa. Vengo de una familia de creativos, entonces siempre me ha llamado la atención algo dentro de la industria del arte y lo que me llamó específicamente a la moda, es que es una forma de comunicar no-verbalmente. Para mí la moda es una sociología que nos lleva a entender la historia de la humanidad, analizando lo que usaban, los materiales, etc. Algo dentro de la moda siempre representa a la sociedad.

¿Qué es lo que como creadora de moda buscas transmitir?

Busco transmitir que a la gente se le quite un poco el miedo a usar cosas diferentes. Creo que es muy importante que la gente se atreva a usar cosas un poco más vanguardistas, más originales y con más diseño. Me gustaría que la gente aprenda un poco a dejar el fast fashion y que se enamoren de la calidad de diferentes propuestas de diseño.

¿Cuál ha sido tu lema a lo largo de esta trayectoria? ¿Qué es lo más valioso que has sacado de este emprendimiento?

Mi lema y el de la marca es: Fashion is for all. La moda y el arte son un mundo. No se tiene porqué segmentar a alguien que se considere diferente. Quiero demostrar que tengas, o no, alguna discapacidad, puedes usar exactamente lo mismo que los demás. El aprendizaje. Cuando emprendes, aprendes tantas cosas que nunca te imaginarías.

Leila Autrique impulsa a futuros emprendedores a lanzarse a hacer algo en lo que creen, a pesar del tiempo y el esfuerzo que implica tomar el gran paso de emprender. Esta emprendedora ha demostrado mucha perseverancia para llegar a donde hoy está y sigue trabajando constantemente para mejorar y crecer junto con su empresa. Este emprendimiento demuestra algo muy valioso para la gente y para la inclusión de todas las personas.