Desde muy chicas, Alejandra Arrieta y su mamá han estado involucradas en todo tipo de skin care con productos naturales. Hace 9 años, tomaron la decisión de compartir con las personas lo mucho que les ha beneficiado este tipo de productos, es por eso que nació su emprendimiento: Al Agua.

Por Karen Huerta Arceo

Las CARAS del emprendimiento: Alejandra Arrieta

¿Cómo nació la idea de empezar tu propio negocio?

A.A: En el 2013 mi mamá llegó con la idea de empezar algo que sea solo nuestro, hoy día ella es la que se dedica a la parte de contabilidad, y yo diseño y ventas. Antes de empezar nos metimos a un curso de jabones y nos fuimos adentrando para después crear más cosas, siempre y cuando fueran 100% naturales.

¿Por qué se adentraron en el tema de los jabones?

A.A: En mi familia siempre hemos sido de usar cosas naturales, yo desde chica sí usaba un jabón liquido me sacaba ronchas, mis amigas siempre usaban productos que estaban de moda y yo nunca pude hacerlo, siempre usé cosas muy naturales. Quiero transmitir a la gente lo bien que me funcionaron.

¿Cómo logras explotar tu creatividad dentro de Al Agua?

A.A: Desde que me fui a Barcelona a hacer la maestría, descubrí lo mucho que me gusta crear, diseñar y todo lo que conlleva. Me fijo principalmente en las necesidades que tenemos las personas y después las plasmo de una forma natural.

¿Qué te inspira a continuar con tu emprendimiento?

A.A: Me encanta la naturaleza y los beneficios que brinda, no solo a la hora de comer, sino también cuando nos lo ponemos en la piel. Estoy enamorada de los resultados, es por eso por lo que he continuado innovando y creciendo el negocio.

¿Cuál fue tu parte favorita de haber emprendido?

A.A: Me encantó poder ser equipo con mi mamá, explotar mis ideas y mi creatividad. Cada momento lo he disfrutado muchísimo, suena un poco extraño, pero cuando empezó la pandemia fue cuando más crecimos y cuándo me di cuenta de lo enamorada que estoy de lo que hago.

