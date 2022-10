Tras haber estudiado la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y completar una maestría para ser health coach en Nueva York, Alejandra Elizondo lanzó su emprendimiento Moldea-T.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

Las CARAS del emprendimiento: Alejandra Elizondo

¿Por qué decidiste emprender dentro de este ámbito?

A.E: Siempre fui muy delgada y después de ser madre por primera vez no me sentía conforme con mi cuerpo, no podía creer que siendo tan chica tenía que hacer algo invasivo para poder recuperar mi cuerpo, y pensaba que tenía que existir alguna solución, pensaba que la ciencia médica estaba tan avanzada que si era posible tratar hasta un corazón no podía ser posible que no hubiera algo para tratar el órgano más grande que tenemos, que es la piel. Así que empecé a investigar, a empaparme del tema y ahí me di cuenta que existía mucha tecnología sumamente efectiva en Europa y no sabía de que forma pero yo necesitaba ponerla en nuestro país.

¿Qué te inspira dentro de tu emprendimiento?

A.E: Ver tantas y tantas mujeres y hombres elevando su autoestima, es impresionante ver cómo con un empujón, nuestro cuerpo es perfecto y vuelve a estar en condiciones increíbles.

He recibido a lo largo de estos 12 años una cantidad de testimonios de personas que vuelven a sentirse amados y valorados, simplemente por trabajar algo de su cuerpo con lo que no estaba tan conformes. Hemos sido cómplices indirectos de muchos embarazos, simplemente por el hecho de elevar el ánimo y seguridad a muchas mujeres.

¿Cómo definirías tu espíritu emprendedor?

A.E: Creo que muy guerrero, para mi los límites te los pones tú mismo con tus miedos. Aunque siempre he pensado que si vas a emprender algo y no te da miedo, significa que ese sueño no es lo suficientemente grande para ti, significa que eres capaz de algo mucho más grande y majestuoso. Emprender siempre va a generar miedo, lo importante es sobrepasarlo y que no te paralice.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido?

A.E: Quitarme la idea de no poder ser una súper mamá y al mismo tiempo una gran empresaria.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

A.E: Sueñen en grande, solo así harán todo lo que esté en sus manos para ser exitosos, porque si solo sueñas con lo mínimo, tus acciones no serán extraordinarias.