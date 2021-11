Nuestra emprendedora de la semana, Alejandra Ripoll, es amante de la estética y el deporte, en entrevista nos platica sobre su experiencia como emprendedora dentro del ámbito de salud y belleza y cómo ayuda a las personas a conectarse con su mejor versión física y emocional.

Por Karen Huerta Arceo

Las CARAS del emprendimiento: Alejandra Ripoll

¿Cómo nació la idea de crear Skinny Lab?

A.R: Desde muy chica me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con salud y belleza. He jugado tenis toda la vida en un nivel muy competitivo, siempre me he preocupado por verme y sentirme bien. Desde los trece años he sido fanática de ir al salón de belleza, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención.

¿Cuál es el principal objetivo de tu negocio?

A.R: Poder hacer un cambio positivo en las personas, lo que más me gratifica es ver un cambio tanto físico como emocional en ellas.

¿Cuál fue tu principal motivación para abrir Skinny Lab?

A.R: Desde muy chiquita para mí siempre fue un sueño tener un lugar integral, donde pudiera manejar todo el tema de salud, belleza e incluso nutrición y perdida de peso, el lograr tener todo lo mencionado en un lugar fue lo que me motivó a lograrlo.

¿Te afectó la pandemia?

A.R: Muchísimo. Al principio cerramos el negocio alrededor de cuatro meses y fue muy fuerte debido a los gastos con proveedores, tecnología, rentas y nominas se tenían que seguir manteniendo y los ingresos eran cero. Regresando de la pandemia tuvimos una fuerte recuperación en este ámbito, la gente estaba muy motivada a regresar al ejercicio y a los tratamientos médicos estéticos.

¿Qué significado le das al éxito?

A.R: Es lograr un objetivo o una meta. Es ser feliz y tener el tiempo para ti, poder disfrutar todo lo que se genera a través de tu negocio.

¿Qué consejo le darías a las personas que buscan emprender en este momento?

A.R: Siempre que tengan una meta o un sueño, hagan todo lo posible para lograrlo, tengan mucha seguridad en ustedes mismos. Muchas veces la gente va a dar opiniones o comentarios negativos, pero yo creo que eso solo es el reflejo de las inseguridades de cada persona. En mi caso, el siempre haber confiado en mí, el ser persistente y trabajar duro cada día me ha permitido llegar a donde estoy.

Seguir leyendo: 12 DATOS DEL EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO QUE NECESITAS SABER

La guía de Cosmo para finalmente lanzar tu propio negocio