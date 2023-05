Las CARAS del emprendimiento: Andrea Leal Chica

Instagram: @andrealealchica, @carwashecowash

¿Cómo nació la idea de crear tu propio emprendimiento?

A.L: Realmente nunca fue planeado, parte de mi personalidad es trabajar y estar muy activa. Nunca me gustó cumplir horarios y estar en algún lugar específico por determinadas horas de tiempo, siempre he sido muy inquieta, amante de los negocios, de crear e innovar. La oportunidad se presentó hace algunos años, por supuesto no nació de mí, no creo haberme inventado crear una empresa que lavaba autos. Cuando decidí hacerlo quise que fuera de una manera diferente a la convencional, desde intentar mejorar la imagen de un auto lavado convencional y a su vez intentar generar un cambio en el proceso que no involucrara tanto desperdicio del agua y que los componentes de los productos que usáramos no tuvieran componentes que comprometieran nuestro medio ambiente.

¿Por qué decidiste emprender en ese ámbito?

A.L: Las oportunidades se presentaron, y aunque en un momento no me decidía qué hacer, siempre supe que se enfocaría en el ámbito de los hombres y que no o por lo menos yo no lo veía muy femenino, ni delicado, pues finalmente después de tiempo y darle vueltas, me decidí y pensé en que lo haría con un toque que no había visto en el mercado de los auto lavados, cuidando aspectos que quizás los otros no cuidaban. Quise hacerlo bien, por ejemplo, que no fuera de la manera como estábamos acostumbrados a ver un auto lavado convencional, haría de este proyecto una marca estética, delicada y enfocada en cuidar de nuestros bienes más preciados.

Einar González

¿Por qué decidiste hacer tu emprendimiento sustentable?

A.L: A Miami, aunque no es la ciudad donde nací, le debo demasiadas cosas que han aportado a mi familia, a mí como persona, mis estudios, mi empresa, etc. Es una ciudad que tiende a hundirse por qué está construida bajo agua, entre más cuidemos las aguas sucias que van a los drenajes, las generaciones futuras podrán vivir y disfrutar de esta hermosa ciudad, fue una de las principales razones. El simple hecho de pensar, que con un hábito tan simple y de tanto uso, como lavar un auto, podría contribuir a esto, me motivó hacerlo.

¿Cómo funciona el proceso de tu lavado?

A.L: El lavado de un auto no demora más de 40 minutos. Exceptuando que requiera lujos dentro de el. Solo usamos un balde de agua por carro, para los rines.

La carrocería se limpia con productos que se esparcen por medio de un spray. Los productos no están elaborados con petróleo y son biodegradables.

Einar González

¿Qué dirías que diferencía tu emprendimiento de los demás?

A.L: Eco Wash es una empresa con una trayectoria de 7-8 años, en el mundo del autolavado estoy trabajando desde el 2011. Se ha ido trabajando todos estos años en pulir más el proceso del lavado. El equipo de Eco Wash tiene la conciencia de ayudar a cambiar los hábitos como consumidores.