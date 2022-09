Las CARAS del emprendimiento: Arianny Tenorio

Arianny Tenorio, mejor conocida como Ary Tenorio, descubrió su pasión por la moda a los 12 años en su país natal Venezuela. Hace 6 años, Ary tomó la decisión de mudarse a México, donde empezó a realizar proyectos de modelaje y tomó la decisión de convertirse en emprendedora.

Por: Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

La creadora de contenido Arianny Tenorio aprovechó su creatividad y pasión por la moda para empezar su propio emprendimiento Glowa, de la mano de su mamá y hermana, Ary comparte sus gustos y estilo a través de su emprendimiento de accesorios hechos con piel vegana de nopal.

¿Cómo nació Glowa?

A.T: Mi mamá y mi hermana se vinieron a vivir a México a principios de la pandemia, cuando todo estaba cerrado. Mi hermana es administradora e intentó buscar trabajo, ella usa silla de ruedas, entonces no en todos los lugares contrataban a gente con capacidades diferentes. Cuando era niña me encantaba hacer pulseras, se me ocurrió la idea de emprender dentro de ese ámbito, las tres empezamos a hacer diseños de joyería y diferentes accesorios, y decidimos sacarlos a la venta, todo voló, nos dimos cuenta de que, si nos estaba funcionando el emprendimiento, empezamos a crecerlo y a dedicarle todo el amor. Me siento completa, de esta manera logré trabajar de la mano de mi mamá y mi hermana.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido?

A.T: Los límites mentales que uno se pone, a la gente, nos encanta autosabotearnos, “no lo voy a lograr”, “me voy a gastar mis ahorros”, “qué tal y no funciona”, existen esos constantes pensamientos negativos, pero todo funciona empezando desde cero, con pasión y dedicación, pero si, es un proceso de poco a poco.

¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

A.T: Que he aprendido mucho, en mi caso, yo hablo mucho de Glowa en mis redes sociales y veo como la gente se motiva, le gusta. Aprendí a manejar un negocio desde cero y a explotar mi creatividad. Muchas personas me han preguntado “¿por qué no te da miedo el fracaso?” y yo les respondo “depende de cómo tú veas el fracaso” porque si a mí algo me sale mal, aprendo de eso y busco mejorarlo.

¿De dónde nace tu inspiración dentro de cada proyecto?

A.T: La gente y lo que le gusta. Nosotros empezamos a sacar accesorios de diferentes colores y estilos, de ahí las personas comentan que le gusta y que buscan, a raíz de eso, nosotras nos inspiramos.

¿Compartes tu esencia con tu emprendimiento?

A.T: Cien por ciento, mi esencia es elegante pero relajada, todo lo que tiene Glowa. Me gusta que podemos usar los mismos accesorios para un día casual, para un look deportivo o hasta para un evento un poco más formal.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

A.T: Atrévanse, trabajen en sus ideas y háganlas realidad, no esperen a que todo sea perfecto, saquen su emprendimiento y conforme pasa el tiempo vean lo que les ha funcionado y en lo que tienen que mejorar. Confíen cien por ciento en ustedes.