Las CARAS del emprendimiento: Dr. Andrés Bello

Caras conversó con el Dr. Andrés Bello para platicar de la cultura estética en la actualidad y de los retos que ha tenido que enfrentar en un campo médico tan competitivo y demandante.

¿Hace cuánto empezaste y cuándo empezaste?

Soy traga años, no soy tan joven como me veo. Tengo 41 años, fíjate que yo me involucré mucho en todo el tema de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, porque mi papá es cirujano. Entonces desde que empecé a estudiar medicina, empecé a trabajar con él, iba a sus cirugías, al principio como instrumentista, luego ya que fui médico como ayudante, te estoy hablando que desde el 99. Una vez que ya fui mayor de edad y empecé a estudiar la carrera, ya podía ayudar, al principio lavando fierritos y haciendo cosas, pero el estar viendo siempre me mantuvo activo, no estaba 100% seguro de querer ser cirujano plástico, un rato quise ser neurocirujano, pero la verdad es que quería ser padre de familia y todo eso, entonces la vida de neurocirujano es más complicada, y la vida del cirujano plástico, digamos que el 90% es programada, eso me ayudó mucho, puse mi consultorio en el 2006, y desde ahí empecé con procedimientos estéticos menores, Botox, rellenos, tratamientos de antienvejecimiento, porque también hice medicina antienvejecimiento, y desde ahí empecé. En 2006 acabé la carrera de cirugía plástica, en el 2015, pues a darle duro.

¿Qué ha cambiado en esta industria?, porque durante mucho tiempo, en la tecnología y la medicina se mantuvieron iguales, porque en un periodo de tiempo muy rápido las cosas cambian, en 10 años parecen que pasan 100, ¿Qué ha cambiado?

Lo primero que revolucionó todo fue el Botox, el Botox fue la primera opción no quirúrgica, que empezó la gente a decir, me puedo hacer algo sin operarme, y me veo mejor. Entonces de ahí la industria, la medicina estética entró en turbo, y empezaría a ver qué cosas nuevas podían salir, todas las tecnologías que usamos ahora empezaron para algo médico, rehabilitación, cirugía, y empezaron a ver que mejoraba cosas estéticas, estas mismas tecnologías, radiofrecuencia, ultrasonido, cavitación, estimulación electromagnética, que no son invasivas, tenían fines estéticos, por azares del destino, y lo empezaron a desarrollar muchísimo todo eso.

Compré mi primera máquina del Spa en 2012, y desde ahí me empecé a dar cuenta que venía el futuro de la medicina no invasiva, pero también cómo se fueron desarrollando nuevas tecnologías, y las mismas que había empezaron a cambiar por completo.

Es un reto para ustedes doctores, cirujanos, estar actualizados todo el tiempo, me imagino que tienes que estar viendo fuera, ver qué está pasando, para estar muy actualizado.

En redes sociales y la apertura, y la globalización, ya los pacientes buscan la superespecialización, casi llegan y me preguntan, ¿Tú para qué eres bueno? Y antes era el doctor de confianza y él les hacía todo. Ahora el paciente no tiene miedo a viajar por el doctor, como que dice este es el bueno y va para allá. Entonces ya también los mismos congresos a los que vamos se están sobre especializando, este es el congreso en el que vamos a hablar de lo mejor que hay para contorno corporal, entonces así te mantienes un poco en la vanguardia, porque tu mismo mercado, y tu mismo trabajo, te empiezan a decir, voy a dejar de hacer esto y me voy a enfocar acá, entonces entre colegas empiezas a hacer redes de apoyo, que este es el mejor para reconstrucción de mama por cáncer, y este es el que más hace de esto, entonces empiezas a aplicarte hacia lo que más haces y perfeccionar ahora sí que tu arte.

Una cosa es ser doctor, y otra cosa es ser empresario, y son dos facetas completamente diferentes. ¿Qué retos representó para ti esta transición?

Súper complicado, en la carrera de medicina solo llevé una materia que se llama administración, nos la dio un contador, y se enfocó más en enseñarnos, que era una S.A de C.V, que era una S.C.E. Llegan y te platican en una hora, caja chica, esto y lo otro, la verdad que sales, y eres re “wey”, no sabes ni cobrar, no sabes como vende, y te empiezas a dar de topes. Yo sí tomé un diplomado en el ITAM, y empiezas a aprender de tus errores, que haz hecho, cómo organizarte mejor, porque nadie te enseña a ser jefe, entonces son unos retos impresionantes, que te cuestan mucho tiempo, dinero y esfuerzo, porque como buen ser humano aprendes de tus errores y no de los del otro, entonces al principio, afortunadamente, mi crecimiento fue poco a poco, se juntó con la exposición de la cirugía plástica y lo demás, y se combinan con los retos de trabajar con más personal, y seguimos aprendiendo día a día, buscando estrategias para eficientar tiempo, eficientar recursos, mejorar la atención al cliente. Porque al final mi industria es de lujo, no es de salud, vienen aquí por gusto, queremos ofrecerte la mejor experiencia, con las mejores tecnologías, para ofrecerte el mejor resultado con base en lo que tú buscas.

Platícanos un poco de tu área empresarial, proyectos futuros, cuáles tienes ahorita, etc.

Empezamos en 2012 con la compra del primer equipo para hacer la medicina no invasiva, empezamos con un equipo, al principio yo daba las terapias, hasta que me di cuenta de que a las pacientes les daba pena, que yo les diera las terapias, y tuve que contratar a mi primer empleado, así fue como fui creciendo. Hoy puedo decir que ya tenemos 18 empleados, ya somos toda una cadena de producción, ya tenemos área administrativa, el área de cosmeatras que trabajan todas las técnicas, tenemos el área de fotografía, el área de atención post-venta estamos automatizando toda el área de preventa, donde ya por medio de inteligencia artificial, y plataformas de mercadeo, de CRM, de una manera más eficiente, porque ahora la gente lo quiere todo ahorita o en el momento, si no les contestas en 5 minutos ya se te fueron, porque el sol sale para todos, hay muchísima competencia, entonces que procuramos aquí, tener la mejor tecnología y buscar la mejor atención al cliente, porque queremos aportar una experiencia, no solo un resultado.

¿Qué sigue para tí? En los próximos años

Siempre me han conocido, colegas, amigos, pacientes, como el médico de las tecnologías, me fascina, yo creo que soy ingeniero frustrado, en la prepa si hacía computadoras, y me metía en sistemas, entonces incorporarlo a mi práctica fue como parte mía, y seguir buscando y desarrollando que es lo mejor que hay. El spa médico lo queremos crecer, queremos romper aduanas, llevar parte de los procesos que hago, porque las tecnologías están en todo el mundo, pero poder llevar este tipo de procesos, el siguiente paso es España, y otras ciudades de aquí de México, acercar a mis pacientes y a pacientes que todavía no son mis pacientes, a los procesos que yo hago, que ciertas combinaciones funcionan muy bien, otras no, acercarlos a eso. Mucho de esto viene de pacientes que vienen por ejemplo de Querétaro, y dicen, “doctor es que puedo venir una vez al mes”