Las CARAS del emprendimiento: Erika Ponce Sales

Erika Ponce emprendió con una marca de joyería mexicana que cualquiera que la tenga puesta, tiene una pieza especial que cuentan una historia. Con su experiencia en la joyería internacional, tanto en Estados Unidos, como en Italia, la emprendedora nos comparte un poco de lo que va su proyecto y lo que le quiere compartir a México con Mina Ro Mina.

Platícanos un poco sobre tu emprendimiento

Empecé después de trabajar en Nueva York con un “master jeweler” y regresé a México con el propósito de producir todo con mano de obra mexicana. En ese momento yo tenía más o menos 10 años sin vivir en Celaya, que es de donde soy, pero justo quería crear empleo en una zona donde no estaba nada explorado ni el diseño ni la maquila de diseño.

Monté el taller ahí, yendo por toda la región a buscar todo lo que necesitaba, desde piedras hasta joyeros; a la fecha sigo trabajando con ellos y hemos ido creciendo a la par con esta comunidad de proveedores, artesanos y demás.

¿Qué fue lo que te inspiró a emprender?

Yo trabajaba antes en publicidad y me encantaba, pero me di cuenta que este trabajo con las manos lo extrañaba muchísimo. Estudié la carrera de diseño gráfico y en preparatoria estudié escultura, así que nunca dejé de hacer cosas con las manos con materias electivas.

Estando en mi trabajo previo me di cuenta que realmente si quería dedicarme a hacer algo con las manos, y le vi futuro si lo enfocara a algo que me encantara. Toda la vida me ha encantado la joyería.

Mina Ro Mina viene de mis múltiples viajes de niña a las minas de Guanajuato, y siempre me encantó saber de piedras, metales, etc. Después de graduarme trabajé en una joyería en Italia, antes de irme a publicidad. Ahí fue cuando me di cuenta que lo que quería era explotar la parte de joyería y explorarla.

¿Cuál fue tu objetivo al empezar algo que fuera tuyo?

Realmente fue una gran motivación ser dueña de mi tiempo y tener la libertad de creativamente hacer lo que yo quiera.

En algún punto en Nueva York tuve la oferta de trabajar para alguien más y recordé que no me fui para trabajar para alguien más, sino que para hacer lo mío y expresar a mi país en una marca e inspirarme en él.

¿Cuáles han sido los obstáculos más significativos con los que te has encontrado a lo largo de tu viaje de emprendimiento?

La producción es algo que hasta la fecha sigue siendo complicado, porque son piezas complicadas. También, la pandemia nos llevó a cerrar la tienda y fue un reto difícil.

Hemos tratado de recordarle a la gente que seguimos vivos, que estamos online y que vamos a encontrar una solución para esto. Lo que pasa es que esto de adaptarse a los cambios siempre es el reto más grande.

¿Qué es lo más valioso que has logrado como emprendedora?

Yo creo que el equipo, que ha sido el mismo desde cuando empecé. Somos una familia.

¿Cuál ha sido tu lema al llevar a cabo este proyecto?

Todo sale.

¿Cómo ha sido la experiencia de crear este proyecto?

Muy enriquecedora. En lo personal, en algún punto estuve en un momento de crisis y caí en cuenta que siempre que se cierra una puerta, se abre una ventana y siempre hay algo nuevo que probar.

Le debo muchísimo a esta empresa y la experiencia ya ha sido increíble.

Emprender te obliga a crecer, profesional, personal y creativamente.

Como emprendedora exitosa, ¿cuál consejo darías a futuros emprendedores?

Yo creo que paciencia; no todo tiene que ser tan rápido. Con esto también, hay que tener perseverancia.

Por último, tener una base de valores muy fuerte al empezar algo.