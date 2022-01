From Scratch es el resultado de una emprendedora apasionada por la comida, el arte de ser un buen host, música romántica, detalles femeninos e incluso la fotografía. Una página que comparte múltiples recetas con un toque de escenarios y sets distintos dirigida por nuestra emprendedora de la semana, Giovanna Ronci.

Las CARAS del emprendimiento: Giovanna Ronci

Por Karen Huerta Arceo

¿Cómo nació la idea de crear tu propio emprendimiento?

G.R: Comenzó sin querer ya hace un año aproximadamente, a media pandemia. Cuando terminé la carrera, trabaje en un par de restaurantes y no fue lo mío. Me salí y dedique a otras cosas por unos añitos. Si cocinaba, pero muy esporádicamente para mi familia o amigas.

Luego me casé con un apasionado por la comida, así que sin escapatoria alguna, retomo la cocina y recuerdo en automático lo feliz que me hacía y lo mucho que me gustaba. Y así, me fui como hilo de media, cocinando día y noche, llena de ideas de nuevos platillos por hacer para así sorprender a mi esposo con ellos. Se volvió nuestra actividad de pandemia.

Esto, combinado con mensajes constantes de amigas mías, ellas sí muy ajenas a la cocina, pidiéndome recetas explicadas con peras y manzanas para que las pudieran replicar en sus casas. Comencé por compartirlas por medio de WhatsApp y cientos de notas de voz, hasta que una amiga mía, me dio la idea de hacer From Scratch. Sin plan alguno de que fuese a gustar, me arranque a cocinar platillos que me gustaban, fotografiarlos y compartirlos en Instagram y poco a poco, solito, fue agarrando forma.

Sin duda, From Scratch me recordó lo mucho que me gustaba cocinar.

¿Cuáles son algunas de tus inspiraciones dentro de tu negocio?

G.R: La fuente de inspiración más grande para mí en este momento, es la respuesta de la gente que me sigue, ver que mis recetas están siendo recreadas por personas de diferentes partes de México y otros países, es mi motor más grande. El simple hecho de poder conectar con personas con las que no podría conectar ni en veinte vidas si no fuera por las redes sociales y el gran alcance que permiten, me tiene infinitamente maravillada e inspirada.

¿Cómo nació tu pasión por la cocina?

G.R: Comienza por mi abuelo, él me introdujo el chip desde chiquita de que debía de dedicarme a la cocina, y yo siendo su admiradora número uno siento que inconscientemente me fui dirigiendo por ese camino.

El camino fue señalado por él, pero definitivamente construido por mis papás.

Mi papá es un gran cocinero y mi mamá una host inigualable. Las convivencias en mi casa siempre giraron en torno a la comida y una buena convivencia. Y yo, como buena hija de mis padres, soy la combinación de los dos.

Amo todo el proceso de cocinar y crear nuevas delicias pero también amo tener invitados, consentirlos, poner la mesa bonita y hacerlos sentir en casa.

¿Cuál ha sido tu parte favorita de emprender?

G.R: Tener completa libertad de moldear el negocio a mi manera, expresar por medio de él mis gustos y pasiones más profundas.

Trabajar en algo que me apasiona tanto, definitivamente le quita el peso a esa palabra que a veces nos pesa tanto “trabajo”.

Te puede interesar: Secretos para emprender tu propio negocio

¿Cuál es el objetivo de tu negocio?

G.R: Inspirar a todas las personas que forman parte tan importante de From Scratch, a perderle el miedo a la cocina, a darles la confianza necesaria de que no necesitas ser un gran chef o conocedor de todas las reglas de cocina para crear algo delicioso. Los platillos hechos con amor y creatividad son los que mejor resultado tienen.

¿Si pudieras cambiar algo dentro de tu proceso de emprender, que sería?

G.R: Creer un poco más en mí misma. Dar el primer paso a comenzar un negocio o algo diferente que sale de mi zona de confort, me cuesta mucho. El miedo de que no sea aceptado o que sea un fracaso siempre me paraliza. Ya que todo va agarrando forma y va por buen camino, comienzo a confiar un poco más en mí y todo empieza a fluir.

Las CARAS del emprendimiento: Giovanna Ronci

Seguir leyendo: LAS CARAS DEL EMPRENDIMIENTO: LUZ COLSA