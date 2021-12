Luz Colsa es nuestra emprendedora de la semana, una comunicóloga y amante de la cocina que nos platica sobre su filosofía dentro de su emprendimiento Soulfood. “No necesitas ser un chef para cocinar bien, si puedo yo, tú también puedes, sólo hay que hacer las cosas con cariño y disfrutarlas”, dijo nuestra emprendedora, la cual mucha gente conoce como Mary Poppins de la cocina.

Por Karen Huerta Arceo

Las CARAS del emprendimiento: Luz Colsa

Soulfood es un espacio en el que Luz comparte su amor por la comida mediante videos, música y recetas de platillos para el alma, por ahí logra expresar que la cocina es toda una experiencia, es su forma de hacer magia.

¿Cómo nació la idea de crear tu propio emprendimiento?

L.C: Vengo de dos familias donde la cocina y la comida es muy importante. Mi abuela materna siempre ha sido mi inspiración total, de ella me viene el amor a la comida y a la cocina. Antes de Soulfood casi no tenía tiempo de cocinar, solo los fines de semana o en madrugadas estresantes horneaba, pues cocinar es como terapia para mí.

La pandemia me abrió los ojos, a principios del encierro y tras la incertidumbre, decidí canalizar ese estrés y frustración en la cocina, para mantenerme ocupada en la cocina. Empecé a compartir lo que cocinaba en Instagram con fotos bonitas, música de un estilo clásico. Algunas amigas que estaban por casarse me pedían que les pasara recetas, así que un día después de tener una mágica inspiración al ver la película de Julie and Julia, decidí comenzar mi propia cuenta de recetas.

¿Qué es lo que más te apasiona de tu negocio?

L.C: Para mí la cocina es mi espacio de paz y es toda una experiencia, amo cocinar, inspirarme, probar, hacer experimentos, soy una nerd en la cocina. Otra cosa que me apasiona es hacer mis videos, puedo pasar horas editándolos, pues en ellos le doy personalidad y una historia visual a cada receta. En Soulfood yo hago prácticamente todo, grabo, edito, tomo fotos, manejo mis redes y todo esto me apasiona muchísimo.

¿Cuál ha sido el proyecto favorito en el que has trabajado?

L.C: En general Soulfood es mi proyecto favorito. He tenido la oportunidad de hacer nuevos emprendimientos como la marca de mandiles Âme, que empecé con mi cuñada recientemente. También he tenido la dicha de crecer personalmente, de conocer a gente increíblemente talentosa, de hacer grandes amigas con las cuales he hecho grandes proyectos.

¿Qué te inspira a continuar con Soulfood?

L.C: Saber qué me dedico a lo que me hace feliz, pero sobre todo me inspira mucho la comunidad que he creado en Soulfood, sin ellos nada de esto sería posible. Es un motor crucial ya que para mí no hay nada más gratificante que ver las creaciones de la gente que me sigue, los mensajes con agradecimientos por compartir mis recetas e inspirarlos, pues ahí cumplo mi objetivo, transmitir que cualquiera puede cocinar si lo hacen con amor.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?

L.C: Al principio me topé con muchas personas que criticaban o se burlaban de lo que hacía: “aaa ahora ésta quiere ser blogger”, “ahora resulta que eres la mejor en la cocina”, pero esos comentarios gracias a Dios no me detuvieron, si no no estaría platicando aquí con ustedes, pero en su momento, sí me afectaban, es cosa de aprender a evadir comentarios que no te suman.

¿Qué consejo le darías a los que buscan emprender hoy día?

L.C: Al emprender, muchas veces el camino no es tan claro, no hay algo que los guíe, son ustedes mismos abriendo camino, hay obstáculos, a veces falta de inspiración, incertidumbre, pero mi consejo es que sigan sus instintos hacia algo que los llene, sean constantes, tengan paciencia y sobre todo nunca tengan miedo al fracaso, porque el resto se dará solito.

