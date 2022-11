Laura Soto siguió su sueño de escribir poemas para así crear su primer emprendimiento.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

IG: @whatapoem

Las CARAS del emprendimiento: Laura Soto

¿Por qué decidiste emprender dentro de este ámbito?

L.S: En el momento que comencé a escribir ese primer poema me di cuenta de que eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida, había llegado el momento de admitirlo, estaba lista para perseguir mi sueño real, sabía que la carrera tradicional de un escritor no era un camino que podía elegir (con 27 años y sin ningún estudio formal en letras). Sin embargo, mi experiencia previa en redes sociales me abrió el panorama, conocía ya a algunas escritoras de poesía en España y USA que crearon grandes comunidades con sus sedes sociales, así que decidí seguir sus pasos y comencé el perfil de Instagram llamado @whatapoem.

¿Qué es lo que más te gusta de ser emprendedora?

L.S: La libertad de hacer lo que realmente me apasiona, leer, escribir y descubrir cada día la profundidad y complejidad de los seres humanos y sus sentimientos.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido?

L.S: Atreverme a apostar por mí, convencerme de que hacer lo que más me gusta no era un capricho, sino una vocación y que al seguir mi pasión no solo estaba aprendiendo a escucharme y a honrarme sino que también podía ayudar a que otras personas hicieran lo mismo.

¿Cuál es la esencia de tu negocio?

L.S: Compartir el poder de expresar nuestras emociones, cambiar la perspectiva, de miedo a curiosidad, aprender a escucharlas, a darle un espacio a todas ellas, incluso a las más complicadas como la rabia o la tristeza, cada emoción existe para que la experimentemos y cada una de ellas contiene información súper valiosa sobre nosotros mismos. Descubrirnos a través de nuestros sentimientos no solo nos ayuda a vivir una vida más auténtica sino que también nos proporciona herramientas para poder comprender y tener compasión por el otro.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

L.S: Escuchen a su voz interior más que a las voces ajenas, quién mejor que tú para decirte lo que debes o no hacer con tu vida. Muchas veces las personas que te rodean no comprenderán lo que quieres lograr y está bien, ellos pueden dudar pero si dejas que esas dudas aplasten tu seguridad no podrás cumplir todos los sueños maravillosos que tu ser tiene para ti.

