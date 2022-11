Latin America’s 50 Best Restaurants: Pujol del chef Olvera entre los mejores

Cada año, en diferentes ciudades sede, se lleva a cabo el evento en donde se da a conocer la prestigiosa lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica Latin America’s 50 Best Restaurants. Este año, la premiación tuvo lugar en la ciudad de Mérida y te contamos todos los detalles sobre lo que sucedió durante la noche.

Latin America’s 50 Best Restaurants

Por Samia Becil Canavati

La noche de los Latin America’s 50 Best Restaurants inició con un cóctel en el que chefs e integrantes de la industria gastronómica de Latinoamérica y del mundo pudieron disfrutar de una gran variedad de bocadillos y bebidas de degustación. Entre algunos de los asistentes estuvieron Enrique Olvera, Massimo Bottura, Lara Gilmore, Domenique Creen, Jorge Vallejo, Marco Beteta, Dabiz Muñoz, Jonathan Gómez Luna, David Castro y muchos otros.

La ceremonia empezó en punto de las nueve de la noche, por primera vez, nombrando a los restaurantes que se posicionaron en la lista del número 51 al 100. Los chefs recibieron una ovación por parte de todos los asistentes.

Después, la ceremonia continuó con la entrega del premio “American Express One To Watch” a los chefs Mauricio López y Sebastián Giménez del restaurante “Ancestral”. El título de “America’s Best Pastry Chef” fue entregado a Pía Salazar de Ecuador. De igual manera, el premio “Latin America´s Best Female Chef Award 2022” fue entregado por la francesa, Domenique Crenn, a la brasileña Manu Buffara. Durante la noche también fue reconocido el mexicano, Jonathan Gómez Luna, con el premio “Estrella Damm Chef´s Choice Award”.

Hablando sobre restaurantes y chefs mexicanos, el restaurante “Quintonil” a cargo de Jorge Vallejo, se posicionó en el número 43 de la lista. Asimismo, “La Docena” regresó a lista en el lugar 42 y el “Rosetta” en el 37. En el número 41 se reconoció a “Alcalde” de Guadalajara y en el 34 a “Pangea” de Monterrey. Siendo sus primeras veces en la lista, el restaurante “Arca” entró en el número 29 y el Villa Torél en el 18. Sud777, a cargo del chef Edgar Núñez, quedó en el lugar número 23.

De igual manera, el reconocimiento de “Highest New Entry Award”, en el número 16, se entregó a “Fauna” del Valle de Guadalupe con la cocina de los chefs David Castro y Maribel Aldaco. Por último, “Pujol”, a cargo del chef Enrique Olvera obtiene el premio “The Best Restaurant in Mexico” y séptimo en todo Latinoamérica.

La noche concluyó con la entrega del premio mayor “The Best Restaurant in Latinoamérica”, el cual fue otorgado al restaurante peruano “Central”, a cargo del chef Virgilio Martínez.

