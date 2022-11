Quién es la esposa de Enrique Acevedo, el nuevo conductor de En Punto

Ella es Florentina, la esposa del nuevo rostro del noticiero estelar de Televisa, Enrique Acevedo, quien sustituyó a Denise Maerker.

En enero de 2023, el periodista mexicano Enrique Acevedo regresará a la televisión para estar al frente del famoso noticiero En Punto, que condujo Denise Maerker durante seis años, y ahora asumirá la producción ejecutiva del espacio informativo.

Enrique Acevedo volverá a la Ciudad de México, después de radicar en Miami. El periodista de 44 años se casó en 2004 con la mexicana Florentina Romo en San Miguel de Allende. La pareja tiene dos hijos, Emilio, de cinco años, y Patricio, ambos nacidos en Estados Unidos.

Su historia de amor inició hace varios años cuando en menos de un año se hicieron novios, se comprometieron y se casaron. El periodista comparte su felicidad con su esposa y madre de sus hijos Florentina Romo, quien fungió como una destacada publirrelacionista de la marca Channel en Miami. El flechazo de amor ocurrió cuando el conductor llegó a Miami en plan profesional en 2013 y jamás imaginó que allá encontraría al amor de su vida.

“Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. Florentina y yo estamos felices y profundamente agradecidos con tantas muestras de cariño”, expresó Enrique en sus redes sociales el día de su boda a la que asistieron grandes invitados del medio, quienes fueron testigos de la unión de los novios en la hermosa catedral de San Miguel de Allende. Ese día, Florentina lució un elegante vestido de encaje y un ramo de flores color violeta, mientras que él optó por un traje de tres piezas en color gris oscuro y una flor blanca en la solapa.

¿Quién es Enrique Acevedo?

El periodista mexicano de 44 años será el nuevo conductor del noticiero En Punto, así lo informó el nuevo director general de N+ Daniel Badía, quien destacó la amplia trayectoria del periodista tanto en México como en Estados Unidos.

La noticia se volvió tendencia debido a que el nuevo rostro del noticiero será el hombre que ha destacado en Estados Unidos por su labor como corresponsal de CBS News, donde ha tratado temas como elecciones presidenciales, conflictos bélicos, entre otros, siendo el primer latino en conducir uno de los noticieros más vistos y respetados del país.

Cabe mencionar que se convirtió en el primer conductor mexicano en CBS This Morning y el primer corresponsal latino del programa 60 minutes+. En 2017 recibió el premio News & Documentary Emmy Award for Outstanding Feature Story In Spanish. Además, ha sido galardonado con un Emmy por el documental La Amazonia: Un paraíso a la venta del 2017 y reconocido por el Foro Económico Mundial como “líder mundial de los medios”. En sus redes sociales comparte la información noticiosa más relevante del mundo.

Enrique Acevedo expresó su emoción por regresar a México y en su cuenta de Twitter agradeció a Denise Maerker su amistad y apoyo para darle continuidad a lo que ha construido durante los últimos seis años al frente del noticiero.

