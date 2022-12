Mamá, esposa y ahora emprendedora, Lorena Calderón creó su propio negocio, Sacchetto, bajo el objetivo de ayudar a las personas a mantener el orden de la forma más práctica posible a través de su emprendimiento.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

Las CARAS del emprendimiento: Lorena Calderón

¿Cómo nació tu emprendimiento?

L.C: Sacchetto nació en tiempos de Covid, en el que ordenar se volvió la actividad favorita de muchas. Justo pensando en cómo hacerlo de mejor forma surge la idea de crear bolsas para guardar todo tipo de cosas y hacer más prácticas aquellas actividades recurrentes, obvias y en ocasiones tediosas.

¿Por qué decidiste emprender en este ámbito?

L.C: Ser ordenada para muchas personas es algo fácil, pero para otras es complicado y de vez en cuando les consume mucho tiempo. Pensando en ayudarles a hacerlo más ágil, divertido y en ahorrar tiempo, se me ocurrió la idea de crear y diseñar bolsas que puedan utilizar en la vida diaria o al viajar. El objetivo es que ayuden a clasificar tus cosas de una manera más adecuada, y en el caso de un viaje empieces a disfrutarlo desde que comienzas a empacar.

¿Cómo es tu proceso creativo dentro de Sacchetto?

L.C: Detectando la necesidad empezando por mí ¿qué bolsa me hace falta para guardar x cosa? ¿Por qué esta bolsa es funcional y esta no?, también escucho mucho las sugerencias que me dan ahora los clientes y las cosas que les gustaría guardar y no tienen cómo hacerlo.

Una vez que tengo la idea del qué hacer, desarrollamos la idea sobre los materiales y detalles que debe tener la siguiente bolsa (sacca como en Sacchetto las llamamos que significa bolsa en italiano), después pasamos a la parte del diseño que es algo que disfruto mucho siguiendo la línea de diseños actual sin dejar aún lado las tendencias de moda para finalizar con los detalles que harán de nuestra sacca algo original.

¿Cuál es el objetivo principal de estas bolsas de tela?

L.C: Facilitarte guardar distintas cosas, ahorrar espacio, ayudarte a no olvidar nada y ser más ordenado llevando casa cosa en su lugar. También ser nobles con el planeta evitando el uso de bolsas de plástico por bolsas de tela que puedes lavar en casa.

¿Cuál es tu parte favorita de haber emprendido?

L.C: Tener control de mi tiempo y emplear mi experiencia en un proyecto propio.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

L.C: Que tengan paciencia, no todo se puede resolver en el tiempo y forma que uno lo desea. De igual manera, que tengan enfoque en la visión del negocio y de ser posible, tener un mentor con quién puedan rebotar ideas y construir.