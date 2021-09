Las CARAS del emprendimiento: Lucía Bosch y Ximena de Iturbide

Por Diana Laura Sánchez

Lucía Bosch y Ximena de Iturbide, emprendieron juntas Armario Comunal: una tienda de ropa y accesorios de segunda mano, líder en la industria de la moda que además, contribuye al medio ambiente. Lucía es diseñadora de modas y el cerebro creativo del equipo. Ximena es abogada y se encarga del área administrativa. En entrevista nos platican todos los detalles de su emprendimiento.

LAS CARAS DEL EMPRENDIMIENTO

¿Qué es Armario Comunal y cómo nació?

Es una tienda de ropa y accesorios de segunda mano y vintage. Hacemos Pop Ups cada mes y medio con una selección enorme de piezas y podemos decir que actualmente somos la tienda más grande de México. También tenemos tienda online con una selección más especial para quienes no viven en la Ciudad de México o para quienes no pudieron ir a nuestros eventos.

Operamos desde la premisa de una economía circular, ponemos a la venta la ropa y accesorios de gente que quiere darle una segunda vida a su ropa, promoviendo así un consumo más consciente, y a la par, generando ingresos para nuestros proveedores.

La idea nos vino hace casi 5 años. Nos propusimos organizar una reunión en la que pudiéramos intercambiar la ropa con nuestras amigas. Nuestra convocatoria fue un éxito, se inscribieron más de 30 amigas. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que para que funcionara teníamos que llevar nuestra idea al siguiente nivel, centralizando la ropa, inventariándola, etiquetándola, para que todo estuviera bien organizado.

Así, en noviembre de 2016 hicimos nuestra primera venta y nos encontramos con muchísimo interés tanto de parte de los proveedores de ropa, como de los compradores. Nos dimos cuenta que había una oportunidad de negocio y continuamos haciendo estas ventas, cada vez más seguido, en lugares más grandes, con muchísima variedad de ropa. Hasta ahora llevamos 18. La respuesta ha sido increíble, tenemos ahora una comunidad muy sólida y vemos que el consumidor se está volviendo más consiente.

¿Cuál es el objetivo principal?

Para nosotras lo más importante es la moda y el estilo. Es algo que nos apasiona y nos emociona y creemos que es uno de los medios más importantes de expresión. Lo que te pones habla de ti y de lo que te gusta, cuenta tu historia, da detalles sobre tu identidad y sobre lo que quieres.

Pero como mucha gente, nos encontramos con que el estado actual de la industria de la moda es muy deprimente. Se trata de una de las industrias más contaminantes y con peores condiciones. Se trata de una industria que además promueve el consumo desmesurado y poco consiente e impone estereotipos de belleza y de presentación que son muy tóxicos.

Nuestro objetivo principal es encontrarle una salida a esta encrucijada. Ofrecer a la gente que le encanta la moda y expresarse a través de la ropa, una opción que sea amable con el planeta y que sea leal a los valores de nuestros clientes, que promueva la individualidad, que celebre todos los cuerpos y todos los estilos de ser, y que junto con nuestra comunidad seamos parte del cambio de paradigma en la moda y en el mundo.

¿Cómo tomaron la decisión de emprender Armario Comunal?

Fue hace 5 años y todo empezó como un hobby. Las dos teníamos otros trabajos, pero en el momento en que empezamos supimos que teníamos algo grande en las manos. Cada que terminábamos una venta nos abrazábamos y nos decíamos ‘Armario Comunal es la parte más padre de mi vida’. Lo que fue algo muy accidental y temporal se convirtió en nuestra pasión, y un año después, Lucía ya había renunciado y estaba dedicándose cien por ciento a nuestro proyecto.

Hace dos años ya nos constituimos como empresa y decidimos darle nuestro todo: formalizarnos, volvernos más profesionales y apostarle a Armario Comunal para nuestro futuro. Nos pusimos las pilas, conseguimos oficina, bodega, armamos nuestra tienda online, contratamos a nuestros primeros empleados, registramos la marca, en fin, tomamos todas las acciones para posicionar a Armario Comunal como el líder en la industria de la moda de segunda mano en México.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?

La responsabilidad y lo compromisos que tomas cuando decides que tu proyecto es más bien una empresa: tienes que pagar sueldos, servicios, renta, impuestos. Saber que tu eres la responsable si las cosas no salen o si la empresa llegara a tener algún problema. Pero lo más importante en este tipo de retos es escoger bien a tus socios y a tu equipo porque es con quien compartirás estos retos.

¿Qué es lo que más les gusta de tener su propio negocio?

La libertad creativa de hacer algo desde cero, y saber que no hay límites. Cuando tu trabajas en una empresa ajena, sabes que puedes crecer y aportar mucho, pero siempre sabes que hay ciertos límites. Por el contrario, cuando tú haces algo propio, se vale soñar. No, es más, se exige soñar. Y eso es lo más divertido, pensar en todas las posibilidades de a donde puedes llevar tu negocio y saber que lo puedes hacer bajo tus propios términos.

¿Cómo han trabajado en medio de la pandemia?

El año pasado fue un reto muy grande, porque la moda de segunda mano es primordialmente un mercado físico. La gente quiere ver la ropa, probársela, asegurarse que está en buenas condiciones, etc. Cuando esta posibilidad se esfumó, nos obligó a analizar profundamente nuestro negocio y aventarnos al e-commerce.

No nos quedó de otra, si no podíamos hacer ventas físicas, teníamos a fuerza que tener tienda online. Fue complicado porque fue algo completamente nuevo para nosotros y que siempre creíamos que no iba a funcionar, pero nos empujamos y le echamos muchísimas ganas a armar esa parte del negocio.

Hoy sabemos que haber armado la tienda online fue lo mejor que nos pudo haber pasado, pudimos crear una nueva línea de ventas, profesionalizar nuestro proceso y tener presencia online. El resumen es que fue un año de muchos retos, pero la lección es que hay que estar abiertos a los cambios y a evolucionar, y las empresas que pueden hacer eso son las que se quedan y perduran.

¿Cuál ha sido el reto más significativo al que se han enfrentado?

Definitivamente la pandemia fue uno de los más grandes retos, de pronto no poder hacer los eventos y recibir a la gente para que vea nuestra ropa. Pero esto nos obligó a darle la vuelta, salir de nuestra zona de confort y pensar en posibilidades a las que nunca le hubiéramos dado oportunidad.

¿Cuáles son las ventajas de adquirir piezas en Armario Comunal?

La ventaja más grande es que nuestra selección es muy grande. Contamos con mucho inventario lo que significa que tenemos algo para todos, tenemos todas las tallas y ropa para todos los gustos y estilos. Además nuestro proceso de selección es algo riguroso, las cosas están limpias y en buenas condiciones, nos fijamos en que todas nuestras piezas sean interesantes, para que nuestros clientes puedan encontrar siempre verdaderas joyas. Otra ventaja es nuestra tienda online, que cuenta con plataforma de pago segura y envíos a toda la república.

¿Qué consejos les darían a las personas que quieren emprender en este momento?

Para nosotros lo más importante ha sido nuestra relación, somos socias y nos entendemos muy bien, somos honestas y nos impulsamos una a la otra. Un emprendimiento es algo que siempre tendrá dificultades, y por lo mismo hay que escoger con quien te acompañarás durante el proceso, tiene que ser alguien a quien respetas y que te complemente. Escoger al socio adecuado es lo más importante.

