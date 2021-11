Margarita Moreno nos comparte su pasión por la moda y el diseño, y nos platica cómo posicionó su negocio dentro del mercado tras diez años de ejercer dentro de este mundo. Con la inspiración de su abuela, la naturaleza, el cine y las personas, logra explotar su creatividad en cada uno de sus proyectos.

Por Karen Huerta Arceo

Las CARAS del emprendimiento: Margarita Moreno

¿Cuál es el objetivo principal de tu marca?

M.M: Es hacer mujeres felices. Me encanta ver a novias felices con mis vestidos, me encanta verlas contentas con su prenda.

¿Cómo nació tu pasión por la moda?

M.M: Fue gracias a mi abuela, desde chiquita veía como cocía, cortaba telas, armaba patrones. Me di cuenta de que eso era lo mío. Al principio yo quería ser modelo, pero realmente lo que me gustaba era jugar con telas, hilos y al ver cómo mi abuela llevaba todo un proceso creativo me ayudó a seguir ese camino.

¿Qué te motivó a comenzar tu propio emprendimiento?

M.M: Soy emprendedora desde antes de saber el significado de emprendedora. Cuando terminé la carrera en Londres me di cuenta de que ya quería empezar a hacer mis propios diseños, quería hacer mi propia marca, llevar a cabo piezas casuales y vestidos. Una vez me comentaron “¡qué padre que eres emprendedora!” y yo dije “simplemente estoy haciendo lo que me apasiona”. Ha sido todo este proceso como un sube y baja, pero con mucha pasión y dedicación salió adelante.

¿Cuáles fueron algunos de tus miedos antes de empezar el negocio?

M.M: La respuesta del público, me dio miedo la reacción que fuera a tener mi negocio dentro del mercado. Era un miedo vivir con la incógnita de no saber si saldrá bien o si todo será en vano.

¿Cuál fue tu mayor reto antes de emprender?

M.M: Yo estudié en una escuela de moda, entonces no tuve mucho asesoramiento en cuanto a un plan de negocios, no tuve una buena valoración en cuanto a mi mercado. Fue un poquito lo que me dio más dolor de cabeza, después me asesoré y fui con las personas adecuadas que me ayudaron a sacar ese tema adelante.

¿Cómo logras explotar tu creatividad en cada proyecto?

M.M: Lo padre es que tengo la libertad y la confianza de las personas, me gusta que confíen en mí, mi creatividad y mis diseños. A mí me inspira todo, desde la naturaleza, el cine, las personas. Plasmo todo lo que imagino.

¿Qué consejo le darías a los que buscan emprender en este momento?

M.M: Mucha paciencia, es un proceso largo, no es de la noche a la mañana. Mucha dedicación, realmente emprender no es cosa fácil, deben tener una gran pasión por lo que están haciendo.

CARAS DEL EMPRENDIMIENTO: Margarita Moreno