María Paola Núñez, una romántica emprendedora apasionada por el arte y la gastronomía, nos comparte todo sobre su emprendimiento Mandoka. Dentro de su negocio busca dar un mensaje de paz al público a través de la cocina, la música y elementos artísticos como flores o pinturas en óleo.

Por Karen Huerta Arceo

Las CARAS del emprendimiento: María Paola Núñez

Mandoka es una página que contiene diferentes recetas y recomendaciones culinarias con un toque de arte.

¿Cómo nació Mandoka?

M.P: Nació en mayo del 2020, en plena pandemia. Durante ese tiempo estuve viviendo en Nueva York, encerrada, no había mucho que hacer. Siempre he cocinado mucho, pero en esa época en particular la cocina era como mi terapia, estar encerrada sin ni siquiera poder salir al elevador o a tomar un rayito de sol, te puede afectar a la salud mental, lo que yo hacía era poner mi música romántica, tomarme una copa de vino y me encerraba en la cocina, era mi único escape. Me tomé el tiempo de compartir un poco de lo que cocinaba en mí Instagram personal y fue ahí cuando mis amigos y familiares con los que había perdido el contacto me escribían pidiéndome las recetas. Fue ahí cuando se me ocurrió abrir una página solo con mis recetas.

¿Cuál es la esencia de tu negocio?

M.P: Arte, simplemente porque en Mandoka hay arte en diferentes expresiones, está el arte culinario, los artes visuales como la fotografía, los colores, los objetos e incluso está la literatura como arte.

¿Qué es lo que más te apasiona de la cocina?

M.P: Es un espacio en donde activo mis sentidos, para mí la mezcla de sabores y las texturas me hacen sentí viva, es el equivalente de salir a caminar al bosque y conectarse con la naturaleza.

¿Qué te motiva a seguir con tu emprendimiento?

M.P: Por primera vez estoy haciendo algo que siento que nunca me va a cansar, me siento súper agradecida, es algo que abarca todo lo que me gusta y en lo que soy buena que es la escritura, la proyección visual y la cocina, es algo que nunca quiero perder.

¿Cuál ha sido el mayor reto dentro de tu emprendimiento?

M.P: Por ser un trabajo creativo siempre tengo que escribir historias y me pasa que a veces no se me ocurre nada y no me llega la inspiración. Mi trabajo literal depende de mis inspiraciones y no hay mucho que pueda hacer al respecto si un día no me llega

¿Qué no puede faltar en Mandoka?

M.P: Imposible que falte la música, igual yo siempre digo que se debe cocinar con un vinito en la mano, trato de transmitir paz.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

M.P: Lo más importante de todo es creer en ustedes mismos, encuentren motivaciones aún en los días grises, ustedes tienen el poder de sacar su negocio adelante, es cuestión de confiar en ustedes y en el proceso.

