Las CARAS del emprendimiento: Marta Abad Val

De España para México, Marta Abad es nuestra emprendedora de la semana, nos comparte todo acerca de su proceso de emprendimiento y les dedica un consejo a los próximos emprendedores.

Sveti Stefan es el negocio de las hermanas Abad que a pesar de la pandemia y sus complicaciones logró posicionarse dentro del mercado, este par español explota su creatividad en slippers hechas con amor.

¿Qué te llevo a emprender dentro de este ámbito?

M.A: Siempre he sido una persona con muchas inquietudes, con ganas de emprender, de crear mi propio negocio, sabía que si emprendía tendría que ser en algo relacionado con la moda. Me ha gustado desde que soy pequeña y comencé este proyecto en concreto, porque en España este tipo de zapato no existía y vi una oportunidad grande de negocio, además tenía parte de diseño y marketing, todo lo que a mi tanto me gusta.

¿Cómo nació tu negocio?

M.A: Nació en el año 2020, mientras yo vivía en Milán, quede completamente enamorada de las slippers venecianas. Me parecían estilosas, cómodas y sobretodo diferentes frente a las bailarinas tradicionales que conocemos. Cuando volví a España, empecé a pensar en crear una marca de este tipo de zapato, para darlos a conocer y volverlos imprescindible en el armario de una mujer. Después de mucho trabajo y esfuerzo mi hermana y yo conseguimos lanzar nuestro negocio en medio de la pandemia.

¿Qué te inspira dentro de tu emprendimiento?

M.A: A crecer como persona y profesionalmente. Me hace levantarme cada mañana sintiéndome una mujer fuerte, trabajadora y motivada, con ganas de seguir luchando a pesar de todas las dificultades que conlleva crear una marca desde cero y sacarla adelante. Además, me hace sentir orgullosa de lo que con esfuerzo y dedicación hemos conseguido en este periodo de tiempo y todo lo que está por venir.

¿Cuál ha sido tu parte favorita de emprender?

M.A: Realmente muchas cosas, pero lo que más me gusta es el desarrollo profesional que estoy teniendo. Todo lo que aprendo de los demás, de escuchar opiniones de amigos, de profesionales en la materia. También me está encantado conocer a nuevas personas de todos los sectores, desde empresarios de otros sectores, personas dedicadas al mundo del textil, otra gente emprendedora con proyectos súper interesantes de los cuales aprender, periodistas, influencers, personas de otros países con otras culturas, etc. Todo esto me está nutriendo mucho personal y profesionalmente.

¿Tuviste algún tipo de complicaciones debido a la pandemia? Empresarialmente hablando

M.A: Crear una empresa en la pandemia fue complicado. No pudimos acceder a ningún proveedor físicamente y por lo tanto había mucha incertidumbre de si el producto final saldría bien. Por otro lado, no hemos podido viajar mucho para visitar a nuestros clientes, proveedores y eso a veces complica un poco el funcionamiento del negocio. Pero sí es cierto, que gracias a la tecnología con la que contamos actualmente hemos podido trabajar bien y seguimos creciendo de esta manera.

¿Qué consejo le darías a las personas que buscan emprender?

M.A: Mi mejor consejo es emprender con un proyecto que de verdad les emocione y que crean mucho en él. Creo que es muy importante trabajar sin parar, dedicarle mucho tiempo y además tener paciencia, porque no todo sale a la primera y a veces los beneficios no se ven hasta pasado mucho tiempo. Con una buena idea, gran esfuerzo, y dedicación es muy posible que todo salga bien. ¡Siempre creyendo en su proyecto y en ustedes mismos!

