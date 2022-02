Las CARAS del emprendimiento: Jessica Sarquis

Nuestra emprendedora de la semana nos comparte su pasión por la moda, específicamente el slow fashion. Ella comenzó diseñando su propia ropa y cautivó la atención de las personas, es ahí cuando comienza su marca de ropa Sarquis.

Por Karen Huerta Arceo

Sarquis es el resultado de las ganas por parte de la emprendedora de dejar una huella en el mundo de la mano de la moda, materiales orgánicos y mujeres de la fundación La Cana.

¿Qué te impulsó a emprender?

J.S: Me inspiré principalmente en mi, en mi vida, en cómo me gusta vestirme y en viajes. Siempre quise dejar una huellita en el mundo, pensé en quién soy yo y mi forma de expresar.

¿Qué significa el espíritu emprendedor para ti?

J.S: Atreverte a ser tú, a ser libre, a expresarte. Muchas veces tenemos ganas de hacer cosas y tenemos la duda de “¿me irá bien?” “¿será bien visto?” o “¿y si a la gente no le gusta?”. Ser emprendedor es justo creer en ti.

¿Cómo nació tu negocio?

J.S: Tuve que dejar mi mente muy en claro de que quería, de hacía dónde me iba a encaminar. De ahí empecé a buscar artesanos y gente que le sumara a mi equipo, después las cosas solitas se me fueron dando, empecé a trabajar con lino y colecciones muy básicas, conforme fue pasando el tiempo me tope con personas y actividades que me brindaron ideas y así fluyó todo.

¿Qué te inspira dentro de tus proyectos?

J.S: Cada colección está echa en la etapa de la vida en la que estoy, constantemente me estoy expandiendo y evolucionando. Mis colecciones son inspiradas en quién soy yo ahorita, que colores me gustan y como vivo. Las mujeres mi inspiran muchísimo, son mis principales aliadas, yo trabajo de la mano con una fundación que se llama La Cana, son mujeres que están en el reclusorio, todo lo hacemos juntas a mano. Me encanta cómo plasman su historia en cada una de las piezas, son mujeres súper holísticas, preparan todo el material, si vamos a trabajar con teñido de aguacate ellas piden las sobras en diferentes restaurantes y así va saliendo todo el trabajo.

¿Qué crees que necesita tu negocio de ti?

J.S: Mi esencia, mi presencia y mi energía como persona, mi marca es una extensión de mí, desde la tienda el showroom, sí me conoces, me ves a mi como persona y ves el negocio, se ve claramente que viene de mí.

¿Qué fue lo más difícil de emprender?

J.S: Formar el equipo, encontrar artesanos de todas partes de la región y las telas con el material orgánico. Ha sido explorar miles de lugares y conocer gente.

¿Qué consejo o mensaje le darías a los próximos emprendedores?

J.S: Sean auténticos, no tengan miedo de plasmar y expresar lo que buscan transmitir y sobretodo que tengan un muy buen equipo, es algo súper importante.

