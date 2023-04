Las CARAS del emprendimiento: Paty Yrys

Instagram: @paty_yrys, @mercaditoadomicilio

¿Cómo nació la idea de crear tu propio emprendimiento?

P.Y: Primero empecé con una fundación, luego estudios, tiendas y linea de ropa de bici. Me ha gustado mucho crear y ser parte de proyectos disruptivos y originales. La idea de Merkadito surge a partir de observar la oportunidad que existía en lanzar una plataforma digital de buena calidad de múltiples productos, servicios y tiempo de entregas a domicilio.

¿Por qué decidiste emprender en este ámbito?

P.Y: Me encantó el proyecto, siempre he admirado mucho las ideas de mi hermano, constantemente le digo que es un genio, soy la más feliz que me hiciera parte de este proyecto.

Sabíamos que no la tendríamos fácil ya que la competencia que había era bastante grande así que decidimos hacerlo muy especializado y seccionado, uniendo nuestras habilidades y creatividad.

Einar González

¿Cuál dirías que es tu espíritu emprendedor?

P.Y: Mi espíritu emprendedor sin duda se basa en la perseverancia, constancia y creatividad. Soy sumamente disciplinada, esto ha sido gracias al deporte y así puedo aplicar estas herramientas a mi vida profesional. Me encanta crear conceptos y formas de comunicar que impacten a la gente de manera positiva.

Einar González

¿Qué fue lo que más te ha gustado de haber emprendido?

P.Y: Pues es algo que amo y me seguirá gustando siempre. Es esa increíble satisfacción que se siente de ver algo ya creado que alguna vez vivió solo en la mente y solo se veía como una idea. Ver como se va formando, modificando, mejorando y por fin sale el producto final para llegar al consumidor es algo que te da mucha satisfacción personal.