Sofía Levy Zaga es nuestra emprendedora de la semana, ella busca reafirmar el potencial que tiene México y promover el bienestar con su tienda Asani Activewear, una marca que busca apoyar y entender a las mujeres.

Por Karen Huerta Arceo

Las CARAS del emprendimiento: Sofía Levy Zaga

¿Cómo nació la idea de empezar tu propio emprendimiento?

S.L: Me di cuenta de que no había buena ropa deportiva mexicana, yo quería emprender de alguna manera y decidí enfocarme en ese ámbito. Asani nació hace 3 años, emprender me ayudó a probarme a mí misma que sí podía ser mamá 24/7 y llevar mi negocio a tiempo completo.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?

S.L: Todos los días han sido un reto, desde el día uno hasta hoy. El acomodar tiempos, el conseguir un equipo, el lograr posicionar la marca, etc.

¿Cuál fue tu parte favorita de haber creado Asani?

S.L: Me divierto muchísimo, me gusta conocer gente, elegir las telas, los diseños. Es un negocio en el que estás todo el tiempo creando, innovando y diseñando, nunca me aburro.

¿Qué significa el nombre de Asani?

S.L: Son las iniciales de los nombres de mis hijos, porque de ellos encuentro inspiración todos los días, dentro y fuera del trabajo.

¿Qué te inspira a seguir con tu emprendimiento?

S.L: Me inspira dar a conocer el potencial que tiene México, con sus textiles y dedicación, el poder brindar este tipo de ropa a todas las mujeres, el motivarlas a hacer ejercicio y cuidarse.

