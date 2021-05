Dolce Vita. La entrevista exclusiva de Laura Pausini a Vanidades

En exclusiva para la revista Vanidades, uno de los títulos emblema en México, Laura Pausini concedió una de las entrevistas más importantes durante este año. Que, a su vez, fue muy impactante para la vida de esta italiana sin igual.

La calidez y simpatía de la cantante italiana traspasan fronteras. Y así lo ha comprobado el equipo de Vanidades, cuando de manera virtual les abrió las puertas de su casa en Roma para hablar de lo que ha hecho en los últimos meses, como adaptarse al confinamiento y, un suceso tremendamente impactante, ser nominada al Oscar.

“Le debo mucho al hecho de que empecé a cantar en un piano bar con mi padre cuando tenía ocho años, la gente te pide canciones de cualquier tipo y el repertorio que tienes que estudiar es muy amplio”, explica de su talento con las lenguas, “aprendí idiomas a través de la música y después en San Remo ya era raro para mí cantar sólo en italiano”, dijo la artista que a los 18 años se convirtió en estrella tras ganar el Festival de la Canción de San Remo.

Gracias al éxito que obtuvo su primer álbum homónimo en Europa, sobre todo en España, “tuve que traducir mi disco y empezó una maravilla de vida”, recuerda emocionada, “era la más extraña de los artistas porque cantaba en tantos idiomas y tenía público estadounidense pero no lo hacía en inglés. ‘Si hubieras nacido en América, cuánto más fácil habría sido viajar por el mundo con tu música’, me decían, pero creo lo contrario, a través de las lenguas he aprendido de las culturas. Ahora tengo 28 años haciéndolo, así que al final es mejor no ser americana y ser un poco mexicana, un poco francesa, un poco brasileña y, por supuesto, italiana”.

