Leonora Carrington: la mujer que jamás dejó de soñar

Elena Poniatowska: '¿Cuál es el hecho histórico que más admiras?' Leonora Carrington: 'Casi ninguno, pero sí. Hay fechas históricas que admiro. Por ejemplo, la Caída del Patriarcado que ocurrirá en el siglo XXI’. Elena Poniatowska: ‘Which is the historical event that you most admire?’ Leonora Carrington: ‘Almost none, but yes. There are historical dates I admire. For example, the Fall of Patriarchy which will happen in the twentieth-first century’. #LeonoraEnElCEART #CeartSanLuis #8M