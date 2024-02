Liliana Melo de Sada, rescatando las historias de mujeres olvidadas

Fotos Guillermo Treviño

Ccon más de 37 años de experiencia e n e l ámbito artístico, Liliana es una de las promotoras culturales y coleccionista de arte más reconocidas en México. Hoy día encabeza el Paseo de la Mujer Mexicana, donde tras un exhaustivo proceso de investigación, encontró las historias de aquellas mujeres que transformaron México, pero que en la actualidad están olvidadas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL ARTE PARA TI?

Siempre he estado inmersa en el arte. Desde niña lo he sentido. Soy una persona muy observadora y me he dedicado a analizar el mundo y mi entorno, encontrando belleza en todo. En la vida, uno nace con ciertos dones, y desde muy chiquita empecé a pintar. Cuando tuve la oportunidad de hacerlo formalmente, a los 12 años, decidí tomarla y me preparé asistiendo a diversas clases.

¿CÓMO FUE ESTA ETAPA DE PINTORA PARA TI?

Mi pasión era el dibujo. En vez de poner atención en las clases, me dedicaba a pintar y a dibujar, aunque me regañaran. Después, cuando ya era adolescente, trataba de exponer mis piezas y los hombres no me respetaban ni a mí ni a otras mujeres. Sus intenciones no eran conocer tu arte, sino otras. Yo no quería hablar ni tener nada que ver con ellos, pues no quise arriesgarme. Me fui retirando poco a poco, me acabé casando y teniendo hijos. Ellos se volvieron mi prioridad, aunque aún conservo algunos cuadros y regalé muchos otros.

DESCUBRE LA EDICIÓN COMPLETA DE FEBRERO 2024 EN SU VERSIÓN DIGITAL E IMPRESA

¿CÓMO VIVES EL ARTE ACTUALMENTE?

Aunque he sido promotora cultural durante mucho tiempo, ahora me dedico a enaltecer a las mujeres que cambiaron a México y que nunca han sido reconocidas. Hoy me concentro más en mis libros, en otra parte de las bellas artes, la literatura. Con el Paseo de la Mujer Mexicana, hemos sacado cuatro libros, hechos en conjunto con investigadores, donde resaltamos las historias de las mujeres que México decidió olvidar, que no están ni en internet ni en ningún libro de historia y las traemos de vuelta a la vida. Aún no llegamos a las mujeres olvidadas en el arte, pero estoy segura de que cuando eso suceda, vamos a encontrar a cientos de mujeres talentosas que son merecedoras de tener su lugar en la historia del país.

¿CÓMO TE GUSTARÍA VER A LAS MUJERES EN EL ARTE EN MÉXICO?

Todavía es común que las mujeres sean infrarrepresentadas en muchos ámbitos, como en el arte y la música. Me gustaría que la participación de hombres y mujeres fuera equitativa, independientemente de la proporción exacta. Me gustaría que mis nietas y todas las mujeres tuvieran siempre las puertas abiertas para ir a crear o trabajar y que no tuvieran que estar batallando, porque hoy por hoy, seguimos luchando con el acoso sexual y laboral. Las mujeres tienen una sensibilidad y una visión artística únicas que las distinguen de los hombres. Esto se refleja en su obra, la cual suele ser más sutil, delicada y evocadora. Creo que esto se debe a que las mujeres tienen una manera diferente de ver el mundo, son más perceptivas al capturar la belleza. Ambos tienen mucho que aportar, y lo mejor sería que trabajaran juntos para crear obras de arte que sean verdaderamente representativas de la diversidad humana. En mi opinión, la colaboración entre hombres y mujeres es la mejor manera de lograr una verdadera equidad en el arte.

¿CÓMO FUE RECIBIR ESTA MEDALLA?

Definitivamente, fue algo inesperado. La recibí por traer a artistas y directores franceses al Museo del Vidrio y al Festival de Santa Lucía, Para mí, recibir un reconocimiento por algo que amo, es como un doble regalo.