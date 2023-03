Lo que debes saber antes de someterte a una rinoplastia

Sin duda alguna, la rinoplastia es una de las cirugías más comunes en la actualidad y a la cual, un sinfín de personas se someten a diario ya sea por un tema estético o de salud. Bajo el segundo término, se puede aprovechar el tiempo en el quirófano para realizar modificaciones estructurales a la nariz, tales como cambiar la forma del tabique, dorso o punta; sin embargo, debemos ser conscientes de que ésta no es una decisión que se debe tomar a la ligera, pues puede cambiar por completo el aspecto físico de cualquiera.

¿Qué resultados hay con una Rinoplastia?

En una Rinoplastia integral buscamos naturalidad y armonía, combinar los beneficios estéticos con los funcionales para lograr resultados satisfactorios.

Estéticamente ¿cuál será el resultado en el rostro?

En estos casos de Rinoplastia, podemos esperar como resultado una armonización de las proporciones de la cara, logrando o un equilibrio en los rasgos faciales del paciente, es importante recalcar que los resultados dependen de la anatomía de cada paciente, es por eso que siempre en las Sociedades de Cirugía Plástica siempre pedimos a la gente ir con expertos en el tema, con cédula y certificados.

¿Cuánto tiempo tarda la operación?

En la Rinoplastia normalmente el tiempo dura entre 1 hora y 1 hora 15 minutos, pues se planea minuciosamente la cirugía para aprovechar el tiempo al máximo y realizar una cirugía estética y funcional. El tiempo a veces puede variar debido a las condiciones del paciente.

Cortesía

Y si buscamos una armonización completa ¿qué más podría acompañar la Rinoplastia?

Normalmente van de la mano la nariz, la zona de ojos (párpados y ojeras), podríamos incluir las mejillas y hasta el cuello.

¿Son mejores los procedimientos semipermanentes?

A estos procedimientos se les conoce como rinomodelación, es un procedimiento no quirúrgico, que se lleva a cabo con ácido hialurónico en el dorso, punto o en la base de la nariz, así tendrás una modificación momentánea. Si estás buscando algo estético podría ser una opción, pero si es algo funcional esta acción no modificará nada. Es importante mencionar que al momento de inyectarla aumenta el volumen nasal y no a todos los pacientes les beneficia o gusta ese resultado. Es por eso que siempre decimos que se necesita de un diagnóstico previo y que se realice por cirujanos perfectamente capacitados para este tipo de procedimiento.