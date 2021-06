Lo que une a Antonio Banderas y Mario Casas

Son actores españoles e iconos en la industria del entretenimiento, no solo en su país natal, sino en el mundo entero. Entre Antonio Banderas y Mario Casas hay una química inigualable, la cual se nota a kilómetros de distancia, pues desde que el protagonista de Tres metros sobre el cielo asistiera al casting de la película llamada El camino de los ingleses, en el 2006, Banderas (quien era el productor de este filme) vio en Casas varias cualidades para ser no solo el actor con una cara bonita, sino toda una imagen en el universo cinematográfico.

Desde ese entonces se han vuelto inseparables y han mantenido una buena relación, por esto es que Banderas invitó a Mario Casas a colaborar en el nuevo lanzamiento de su fragancia llamada The Icon.

Entraron a la entrevista alegres, haciendo bromas y denotando su buen ánimo. Muy sonrientes comenzaron la plática hablando de lo que los une, porque encuentran mucha similitud en su sentido del humor y en este proyecto que hacen juntos.

Antonio Banderas, de 60 años, y Mario Casas, 34 años, se han convertido en ‘brothers’ como dicen ellos. Además, ambos empezaron esta entrevista reiterando su amor por nuestro país.

“Para mí, México ha sido parte fundamental de mi carrera. He grabado películas como El Zorro, Pancho Villa y Lo esperado, entre otras. He rodado en México en siete ocasiones. He pasado tres años de mi vida ahí y tengo un montón de amigos. Es casi una segunda casa”, comenta Banderas.

Por su parte, Mario ha tenido la fortuna de experimentar la calidez del público mexicano desde que actuó en Tres metros sobre el cielo. “Desde ese momento hubo mucha hermandad con ese público. Nunca he tenido la oportunidad de grabar ahí, pero lo espero con ansias”, cuenta el actor.

Pero ¿qué vio Antonio en Mario y viceversa para empezar estos lazos de amistad y además la colaboración para The Icon? Todo comenzó cuando Banderas estaba haciendo las pruebas para lo que fue su segunda cinta como director.

“Desde que Mario entró a la habitación tenía una luz muy especial, y después durante el rodaje, me di cuenta de que no solo poseía ese encanto físico, sino que había detrás un tipo con muchas ganas y que estaba empezando un camino. Había curiosidad y esa me parece una virtud enorme que debe tener cualquier artista quien está continuamente preguntándose cosas”, recuerda Banderas.

